Σαλαμίνα: Εκκινούν οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια – Η έρευνα στο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς και το σενάριο η φωτιά να ξεκίνησε από λιβάνισμα – ΒΙΝΤΕΟ

Εκκινούν από σήμερα Τρίτη (18/8) οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια στην Σαλαμίνα, μετά το φονικό πέρασμα της πύρινης λαίλαπας από την περιοχή Περιστέρια, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, 10 άτομα τραυματίστηκαν ενώ οι καταστροφές σε δασικές εκτάσεις είναι εκτεταμένες, με την δεύτερη περιοχή του νησιού που επλήγη, τα Σελήνια, να γλίτωσε τα χειρότερα.

Συγκεκριμένα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα έχουν οι καταθέσεις κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ εξετάζεται βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τα σημεία. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ή όχι από τις Αρχές ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Η έρευνα στο «σημείο μηδέν»

Επιπλέον, οι έρευνες της ΔΑΕΕ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επικεντρώνονται στο λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στα Περιστέρια, σε περιοχή κοντά στο ρέμα της οδού Ανδρομάχης. Οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, συλλέγοντας στοιχεία από το έδαφος και το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/8), στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς. Οι ερευνητές σκαρφαλώνουν σε στύλους ηλεκτροδότησης, εξετάζουν καλώδια και αφαιρούν τμήματα αυτών προκειμένου να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Τα σενάρια για τα ηλεκτροφόρα καλώδια και το λιβάνισμα

Aναλυτικά, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η φωτιά στα Περιστέρια να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Για τον λόγο αυτό, τμήματα του δικτύου αφαιρέθηκαν και θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Οι έρευνες στρέφονται πλέον σε δεύτερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα, η οποία, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς στη χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κατασχεθεί αναπτήρες και υλικά που χρησιμοποιούνται για λιβάνισμα, τα οποία εξετάζονται ως πιθανά πειστήρια.

Στα Σελήνια, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εξετάζουν το σενάριο ανθρώπινης αμέλειας, όπως η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου. Άλλωστε για την φωτιά αυτή προσήχθη ως ύποπτη μία γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία το μέτωπο, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια περίπου 20 λεπτά μετά την πυρκαγιά στα Περιστέρια, φαίνεται να ξεκίνησε δίπλα σε δρόμο, σε σημείο με ξερά χόρτα και απορρίμματα, χωρίς να διέρχεται από εκεί δίκτυο ηλεκτροδότησης.