Σαλαμίνα: Προσήχθη μία γυναίκα για τη φωτιά στα Σελήνια – ΒΙΝΤΕΟ

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Κοινωνία

Φωτιά, Σαλαμίνα
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Στην προσαγωγή ύποπτης γυναίκας για την φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή (16/8) στα Σελήνια της Σαλαμίνας, προχώρησαν σήμερα το απόγευμα οι αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία το μέτωπο, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια περίπου 20 λεπτά μετά την πυρκαγιά στα Περιστέρια, φαίνεται να ξεκίνησε δίπλα σε δρόμο, σε σημείο με ξερά χόρτα και απορρίμματα, χωρίς να διέρχεται από εκεί δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εξετάζουν το σενάριο ανθρώπινης αμέλειας, όπως η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου.

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