Βόλος: Πατέρας σκοτώθηκε σε τροχαίο στον δρόμο όπου είχε «χαθεί» ο γιος του

Ένας 56χρονος πατέρας τριών παιδιών, ο Κωνσταντίνος Κατσαρός, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Βόλο, στον ίδιο δρόμο όπου πριν από περίπου 2,5 χρόνια είχε "χαθεί" και ο 21χρονος γιος του. Το δυστύχημα συνέβη όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, με τον άτυχο άνδρα να υποκύπτει στα τραύματά του στο Νοσοκομείο Βόλου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονίζει τον Βόλο ο θάνατος 56χρονου σε τροχαίο, στον ίδιο δρόμο όπου πριν 2,5 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του και ο 21χρονος γιος του.
  • Ο 56χρονος Κωνσταντίνος Κατσαρός, πατέρας τριών παιδιών, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Βόλου, ο 56χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λόγω ακατάσχετης εσωτερικής αιμορραγίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονίζει τον Βόλο ο τελευταίος θάνατος σε τροχαίο, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου. Πρόκειται για πραγματική τραγωδία, καθώς πριν περίπου 2,5 χρόνια εκεί είχε χαθεί ο 21χρονος γιος του.

Πρόκειται για πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα της Παναγίας, νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Βόλου. Ο 56χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonotanews.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό φέρεται να βγήκε κάθετα στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου. Ο 56χρονος προσπάθησε να το αποφύγει, πατώντας και τα δύο φρένα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, το φορτηγό φέρεται να πέρασε από πάνω του.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο. Τα τραύματά του ήταν εξαιρετικά βαριά, με σοβαρές κακώσεις στην περιοχή της λεκάνης και των κάτω άκρων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 56χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, καθώς υπέστη ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

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