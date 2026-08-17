Πήλιο: Σκύλος επιτέθηκε σε πατέρα και κόρη που περπατούσαν σε παραλία – «Ευτυχώς κατάφερα να τον σταματήσω με φωνές»

Ένας πατέρας και η κόρη του δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο σε παραλία στο Πήλιο, ενώ επαγγελματίες της περιοχής αναφέρουν πως τέτοιες επιθέσεις είναι συχνές.

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Άγριος σκύλος
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο δέχθηκε επισκέπτης του Αη Γιάννη στο Πήλιο, μαζί με την κόρη του, στην παραλία.
  • Ο σκύλος τους επιτέθηκε απρόκλητα, με τον πατέρα να δηλώνει: «Ευτυχώς κατάφερα να τον σταματήσω με φωνές».
  • Επαγγελματίες της περιοχής ανέφεραν ότι γίνονται συνέχεια επιθέσεις, ενώ ο ίδιος σκύλος είχε επιτεθεί και σε άλλους περαστικούς λίγο νωρίτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο που φορούσε μπλε λουράκι δέχθηκε επισκέπτης του Αη Γιάννη στο Πήλιο, όταν επέστρεφε μαζί με την κόρη του στο σπίτι που νοικιάζουν για τις διακοπές τους στην άκρη της παραλίας προς την πλευρά του λιμανιού.

Όπως κατήγγειλε ο άνδρας στο taxydromos.gr, ο σκύλος τούς επιτέθηκε απρόκλητα. «Περπατούσαμε στην παραλία, ο σκύλος σηκώθηκε από την αμμουδιά, όπου ήταν ξαπλωμένος, έτρεξε και επιτέθηκε. Ευτυχώς κατάφερα να τον σταματήσω με φωνές», περιγράφει.

Ο ίδιος μίλησε με επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι γίνονται συνέχεια επιθέσεις. Λίγο νωρίτερα είχε επιτεθεί και σε άλλους περαστικούς.

«Είμαι επισκέπτης στον Αη Γιάννη για πάνω από 40 χρόνια και ελπίζω ότι θα γίνουν τα δέοντα ώστε να μην έχουμε χειρότερα», σημειώνει.

 

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