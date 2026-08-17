Πήλιο: Σκύλος επιτέθηκε σε πατέρα και κόρη που περπατούσαν σε παραλία – «Ευτυχώς κατάφερα να τον σταματήσω με φωνές»

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Επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο που φορούσε μπλε λουράκι δέχθηκε επισκέπτης του Αη Γιάννη στο Πήλιο, όταν επέστρεφε μαζί με την κόρη του στο σπίτι που νοικιάζουν για τις διακοπές τους στην άκρη της παραλίας προς την πλευρά του λιμανιού.

Όπως κατήγγειλε ο άνδρας στο taxydromos.gr, ο σκύλος τούς επιτέθηκε απρόκλητα. «Περπατούσαμε στην παραλία, ο σκύλος σηκώθηκε από την αμμουδιά, όπου ήταν ξαπλωμένος, έτρεξε και επιτέθηκε. Ευτυχώς κατάφερα να τον σταματήσω με φωνές», περιγράφει.

Ο ίδιος μίλησε με επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι γίνονται συνέχεια επιθέσεις. Λίγο νωρίτερα είχε επιτεθεί και σε άλλους περαστικούς.

«Είμαι επισκέπτης στον Αη Γιάννη για πάνω από 40 χρόνια και ελπίζω ότι θα γίνουν τα δέοντα ώστε να μην έχουμε χειρότερα», σημειώνει.