Ιορδανία: Η βασίλισσα Ράνια δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες των δίδυμων παιδιών της πριγκίπισσας Ιμάν

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τις νεογέννητες δίδυμες εγγονές της, Τάλια και Ράνια, κόρες της πριγκίπισσας Ιμάν. Τα νέα μέλη της βασιλικής οικογένειας εμφανίζονται μαζί με τους ευτυχισμένους παππούδες τους, τη βασίλισσα Ράνια και τον βασιλιά Αμπντάλα Β', καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας.

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Βασίλισσα Ράνια
Φωτογραφία: Instagram/queenrania
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας μεγάλωσε, με την πριγκίπισσα Ιμάν να φέρνει στον κόσμο τις δίδυμες κόρες της και τη βασίλισσα Ράνια να δημοσιεύει τις πρώτες τους φωτογραφίες.
  • Τα νέα μέλη της βασιλικής οικογένειας ονομάστηκαν Τάλια και Ράνια, με τη μία από τις δύο εγγονές να παίρνει το όνομα της γιαγιάς της.
  • Η βασίλισσα Ράνια συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα: «Υγιείς, χαρούμενες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο καιρό να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια. Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδελφή Αμίνα».

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Πριν από λίγες ημέρες, η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας μεγάλωσε, με την πριγκίπισσα Ιμάν να φέρνει στο κόσμο τις δίδυμες κόρες της. Η βασίλισσα Ράνια, η οποία πλέον είναι γιαγιά τεσσάρων κοριτσιών, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τις νεογέννητες.

Όπως έχει ανακοινωθεί ήδη, τα νέα μέλη της οικογένειας του βασιλιά Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας, ονομάστηκαν Τάλια και Ράνια, με τη μία από τις δύο εγγονές, να παίρνει το όνομα της γιαγιάς της από την πλευρά της μητέρας της.

βασίλισσα Ράνια
Φωτογραφία: Instagram/queenrania

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η βασίλισσα Ράνια, βλέπουμε τους ευτυχισμένους παππούδες μαζί με τις δίδυμες νεογέννητες εγγονές τους. Μαζί τους ήταν και η πρώτη κόρη της πριγκίπισσας Ιμάν, η 1,5 έτους Αμίνα, η οποία γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς και η πριγκίπισσα Σάλμα με τον πρίγκιπα Χασέμ.

βασιλιάς Αμπντάλα
Φωτογραφία: Instagram/queenrania

«Υγιείς, χαρούμενες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο καιρό να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια. Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδελφή Αμίνα», έχει γράψει η βασίλισσα Ράνια στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα Ιμάν είναι το δεύτερο από τα συνολικά τέσσερα παιδιά του βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και της βασίλισσας Ράνιας. Τον Ιούνιο του 1994 γεννήθηκε ο πρώτος γιος του βασιλικού ζεύγους, και διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χουσεΐν. Τον Σεπτέμβριο του 2000 ήρθε στον κόσμο η δεύτερη κόρη τους, η πριγκίπισσα Σάλμα, ενώ η οικογένειά τους μεγάλωσε και άλλο το 2005, με την γέννηση του πρίγκιπα Χασέμ.

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