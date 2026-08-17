Καίτη Φίνου: «Οι πόνοι φρικτοί, αλλά το φίλτρο απαραίτητο» – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Η Καίτη Φίνου βρέθηκε στο νοσοκομείο της Βούλας και μοιράστηκε μέσω Instagram ένα βίντεο από το ακτινολογικό τμήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

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Lifestyle

Καίτη Φίνου
Φωτογραφία: Instagram/kaitifinou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αγαπημένη ηθοποιός Καίτη Φίνου βρέθηκε στο νοσοκομείο της Βούλας, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram προφίλ της.
  • Στην ανάρτησή της, η επιτυχημένη καλλιτέχνις δεν αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο νοσοκομείο, ωστόσο στο βίντεο αναφέρει πως βρίσκεται στο ακτινολογικό.
  • Η Καίτη Φίνου έγραψε χαρακτηριστικά ότι: «Οι πόνοι φρικτοί, αλλά το φίλτρο απαραίτητο».

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Στο νοσοκομείο της Βούλας βρέθηκε η Καίτη Φίνου. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία μοιράζεται ορισμένες στιγμές της ζωής της μέσα από τα social media, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ανέβασε στο Instagram προφίλ της ένα βίντεο.

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Στην ανάρτησή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η επιτυχημένη καλλιτέχνις δεν αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, στο βίντεο αναφέρει πως βρίσκεται στο ακτινολογικό.

Συγκεκριμένα, η Καίτη Φίνου ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανέβασε: «Είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι. Και τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν. Είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι. Είναι πάρα πολύ καθαρά. Είναι πολύ εξυπηρετικοί με όλους, αν και δεν έχει πολύ κόσμο. 

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Είναι τόσο εύκολα για ορθοπαιδικά, να κάνεις ακτινογραφίες και τέτοια, που είναι σαν να γλιστράς. Όχι δεν πονάς, δεν υποφέρεις. Πονάς βέβαια, αλλά δεν υποφέρεις». 

Ακόμα, η αγαπημένη ηθοποιός έγραψε ότι: «Οι πόνοι φρικτοί, αλλά το φίλτρο απαραίτητο». 

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