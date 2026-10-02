Πλήγμα για την Εθνική: Θλάση ο Τζόλης, χάνει τη Γερμανία

Άσχημα ήταν τα νέα για τον Χρήστο Τζόλη και την Εθνική Ελλάδας, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με τη Γερμανία, λόγω τραυματισμού.

Ο Τζόλης στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μόλις στο 18ο λεπτό για να αντικατασταθεί από τον Γιώργο Μασούρα.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση, γεγονός που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στην επόμενη αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Έτσι, ο Τζόλης θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα.