Καρυστιανού: Σαν Μαρία πέθανα εκείνη την νύχτα – Μπήκα στην πολιτική για να δικαιωθεί το παιδί μου

Για τις βαθιές αλλαγές που έφερε στη ζωή της το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και για τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στη ζωή της πριν από τον Φεβρουάριο του 2023 και περιέγραψε πώς ο θάνατος της κόρης της άλλαξε πλήρως την καθημερινότητα και τις προτεραιότητές της.

«Δεν υπάρχει κάτι να συγκρίνω. Είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις. Θεωρώ ότι πραγματικά…», ανέφερε αρχικά.

«Εκείνη τη νύχτα, εγώ σαν Μαρία Καρυστιανού πέθανα»

Περιγράφοντας την περίοδο πριν από το δυστύχημα, η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι τα δύο παιδιά της είχαν ήδη ακολουθήσει τον δρόμο των σπουδών τους, ενώ και η επαγγελματική της ζωή βρισκόταν σε μια περίοδο σταθερότητας.

«Πριν από το συμβάν είχα δύο παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν στις σπουδές τους, είχαν πάρει τον δρόμο τους. Είχα τη δουλειά μου, ήμουν ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Και θα πω ότι, επειδή ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου, τίποτα δεν μου ήταν εύκολο, πραγματικά. Ήταν ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, που τα πράγματα πήγαιναν πολύ ομαλά. Και πολλές φορές αναρωτιόμουν: “Καλά, πώς έγιναν και έστρωσαν τα πράγματα και δεν ταλαιπωρούμαι πλέον και όλα ρολάρουν φυσιολογικά;”. Και αμέσως μετά έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την αλλαγή που επήλθε στη ζωή της μετά την απώλεια της κόρης της.

«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου».

Γιατί αποφάσισε να μπει στην πολιτική

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε και στην πολιτική, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να τη ρωτά για ποιον λόγο ένας άνθρωπος που έχει επικεντρωθεί στην αποκάλυψη όσων έγιναν στα Τέμπη και στην απόδοση ευθυνών αποφασίζει να εμπλακεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την απόφασή της με τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για την κόρη της.

«Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», είπε.