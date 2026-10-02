Nations League: Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία

Η Εθνική Ελλάδας διατήρησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο της League A του Nations League, παρά την ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Ολλανδία στην Τούμπα.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε κοντά στην τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές, καθώς διατηρούσε το προβάδισμα με 2-1 μέχρι το 89ο λεπτό. Οι Ολλανδοί, ωστόσο, έφτασαν στην ισοφάριση λίγο πριν από το τέλος και πήραν τον βαθμό.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη, καθώς η Εθνική παρέμεινε πρώτη με 7 βαθμούς. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 5 βαθμούς.

Την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση πέτυχε η Γερμανία, η οποία επικράτησε της Σερβίας με 2-0 και έφτασε τους 4 βαθμούς. Η Σερβία παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, έχοντας τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

Ελλάδα: 7 βαθμοί (5-3) Ολλανδία: 5 βαθμοί (5-4) Γερμανία: 4 βαθμοί (3-2) Σερβία: 0 βαθμοί (2-6)

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

Γερμανία – Σερβία 2-0

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα προημιτελικά

Οι δύο πρώτες ομάδες καθενός από τους τέσσερις ομίλους της League A εξασφαλίζουν την παραμονή τους στην κατηγορία και προκρίνονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου συνεχίζουν τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Οι τέσσερις ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων στην τρίτη θέση συγκρίνονται βάσει της συνολικής τους κατάταξης. Οι δύο καλύτερες παραμένουν απευθείας στη League A, ενώ οι άλλες δύο διεκδικούν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της League B.

Δυνατότητα παραμονής υπάρχει και για ομάδες που θα τερματίσουν στην τέταρτη θέση. Οι δύο καλύτερες τέταρτες της συνολικής κατάταξης οδηγούνται στα playoffs της League A/B, ενώ οι δύο χαμηλότερα καταταγμένες υποβιβάζονται απευθείας.

Η επόμενη αγωνιστική

Η 4η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου 2026, με τις δύο αναμετρήσεις να αρχίζουν στις 21:45.

Ολλανδία – Σερβία

Ελλάδα – Γερμανία

Η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία αποκτά ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες χωρίζονται από τρεις βαθμούς, ενώ η Ελλάδα διατηρεί προς το παρόν την πρωτοπορία στον όμιλο.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εφαρμόζονται διαδοχικά τα προβλεπόμενα κριτήρια:

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια.

στα μεταξύ τους παιχνίδια. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

στα μεταξύ τους παιχνίδια. Γκολ που σημειώθηκαν στα μεταξύ τους παιχνίδια.

που σημειώθηκαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

σε όλους τους αγώνες του ομίλου. Συνολικά γκολ σε όλους τους αγώνες.

Συνολικά εκτός έδρας γκολ.

Συνολικές νίκες.

Συνολικές εκτός έδρας νίκες.

Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας.

Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27.

Για τον υπολογισμό των βαθμών πειθαρχίας, η κίτρινη κάρτα αντιστοιχεί σε έναν βαθμό, η κόκκινη σε τρεις βαθμούς και η αποβολή με δεύτερη κίτρινη επίσης σε τρεις βαθμούς.

Μετά το 2-2 απέναντι στην Ολλανδία, η Ελλάδα συνεχίζει από την πρώτη θέση του 2ου ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.