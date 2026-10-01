Ελλάδα – Ολλανδία 2-2: «Όρθια» η Εθνική απέναντι στους «Οράνιε» – Παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας

Η Εθνική Ελλάδας προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Ολλανδία στην Τούμπα, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν στην ισοφάριση στο 89ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 στο ντέρμπι κορυφής του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πραγματοποίησε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Μασούρα, οι οποίοι είχαν από ένα γκολ και μία ασίστ. Η Ολλανδία ανέβασε την πίεσή της μετά την ανάπαυλα, μείωσε με τον Φαν Ντάικ και έφτασε στο 2-2 με τον Ράιντερς λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών.

Παρά την ισοπαλία, η Ελλάδα παρέμεινε στην πρώτη θέση.

Προβάδισμα δύο τερμάτων για την Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο

Η Εθνική μπήκε επιθετικά στον αγώνα και μόλις στο 1ο λεπτό ο Παυλίδης κινήθηκε στην πλάτη της ολλανδικής άμυνας και γύρισε επικίνδυνα την μπάλα, με τον Τίμπερ να απομακρύνει σε κόρνερ πριν από την παρέμβαση του Τζόλη.

Η ελληνική ομάδα πίεσε ψηλά και δυσκόλεψε την ανάπτυξη των Ολλανδών. Στο 6′ η σέντρα-σουτ του Σάλιακα δεν βρήκε αποδέκτη, ενώ στο 10′ η Ολλανδία απείλησε για πρώτη φορά, με το αριστερό σουτ του Σάμερβιλ να καταλήγει στην αγκαλιά του Τζολάκη.

Στο 13′ ο Τζόλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πλασέ έπειτα από πάσα του Κουρμπέλη, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, καθώς ο Παυλίδης κρίθηκε εκτεθειμένος μπροστά από τον Ολλανδό τερματοφύλακα.

Δύο λεπτά αργότερα, νέα προσπάθεια του Τζόλη οδήγησε σε διαδοχικά σουτ των Ανδρούτσου και Τσιμίκα, τα οποία σταμάτησαν στα σώματα των αμυντικών.

Στο 18′ ο Τζόλης ένιωσε ενόχληση στο δεξί πόδι και αποχώρησε, με τον Γιώργο Μασούρα να περνά στη θέση του.

Η αναγκαστική αλλαγή αποδείχθηκε καθοριστική. Στο 23′, ο Τζολάκης έκανε βαθύ γέμισμα, ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά και έστειλε τον Ιωαννίδη στην πλάτη της ολλανδικής άμυνας. Ο διεθνής επιθετικός συνέκλινε από τα αριστερά και με δεξί πλασέ σημείωσε το 1-0, φτάνοντας τα επτά γκολ με την Εθνική.

Η Ελλάδα πλησίασε στο δεύτερο τέρμα στο 37′, όταν ο Καρέτσας μπήκε στην περιοχή και σούταρε προς την κλειστή γωνία, με τον Φερμπρούχεν να αποκρούει σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ολλανδός τερματοφύλακας μπλόκαρε την κεφαλιά του Μαυροπάνου.

Στο 40′ η Ολλανδία απείλησε με τον Φαν Μπόμελ, όμως το σουτ του σταμάτησε στον Μαυροπάνο.

Η Εθνική διπλασίασε το προβάδισμά της στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκε λάθος γύρισμα της ολλανδικής άμυνας, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Μασούρα, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0.

Η Ολλανδία ανέβασε την πίεση στο δεύτερο μέρος

Η Ολλανδία προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης, περνώντας στο παιχνίδι τους Ράιντερς, Λανγκ και Γκράφενμπεργκ αντί των Τιλ, Φαν Μπόμελ και Τίμπερ.

Οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν σταδιακά την πρωτοβουλία, ενώ η Ελλάδα υποχώρησε σε χαμηλότερα μέτρα. Στο 51′ ο Ρέτσος απομάκρυνε με κεφαλιά τη σέντρα του Λανγκ, ενώ στο 53′ η εκτέλεση του Φέρμαν σε στατική φάση βρήκε στο σώμα του Μασούρα και κατέληξε σε κόρνερ.

Η πίεση της Ολλανδίας απέφερε αποτέλεσμα στο 59ο λεπτό. Ο Φέρμαν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 2-1.

Η Ελλάδα επιχείρησε να απαντήσει στο 63′. Ο Καρέτσας εκτέλεσε κόρνερ και ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει εστία.

Στο 67′ η Ολλανδία έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ράιντερς έκανε το γέμισμα προς τον Ντούμφρις, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς τον Λανγκ. Μετά τη μονομαχία του τελευταίου με τον Ρέτσο, ο Ντούμφρις πήρε την κατοχή και σκόραρε από κοντά.

Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στο VAR και ακύρωσε το τέρμα, καθώς ο Ντούμφρις είχε βρεθεί σε θέση οφσάιντ στην αρχή της επίθεσης.

Στο 71′ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές. Ο Τεττέης αντικατέστησε τον Ιωαννίδη, ενώ ο Ζαφείρης πέρασε στη θέση του Παυλίδη.

Δύο λεπτά αργότερα, οι Ολλανδοί βρήκαν και πάλι δίχτυα με τον Ντούμφρις μετά από κόρνερ από τα δεξιά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε άμεσα για οφσάιντ.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε. Στο 81′ ο Τσιμίκας παρενέβη αποφασιστικά απέναντι στον Γκράφενμπεργκ και απομάκρυνε τον κίνδυνο μέσα από την ελληνική περιοχή.

Ο Ράιντερς διαμόρφωσε το 2-2 στο 89′

Η Ολλανδία έφτασε τελικά στην ισοφάριση στο 89ο λεπτό. Ο Λανγκ έκανε βαθύ γέμισμα στην περιοχή και ο Ζίρκζι επιχείρησε γυριστό σουτ. Η μπάλα κόντραρε στους αμυντικούς και κατέληξε στον Ράιντερς, ο οποίος ακολούθησε τη φάση και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε έτσι να διατηρήσει το προβάδισμα που είχε αποκτήσει στο πρώτο ημίχρονο, πήρε όμως έναν βαθμό από την αναμέτρηση με την Ολλανδία και διατήρησε την πρώτη θέση.

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ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Τζ. Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ, Κ. Τίμπερ, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντινκ.