Marca για την Εθνική Ελλάδας: «Η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου περνά από τον Ολυμπιακό»

Την άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου εν γένει και τη συνεισφορά σε αυτό του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη σημειώνει η ηλεκτρονική έκδοση της ισπανικής Marca, εστιάζοντας στις ακαδημίες της πειραϊκής ομάδας.

Το δημοσίευμα ξεκινά από τη «νέα εποχή της Εθνικής Ελλάδας που έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται». Οι δύο νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία στο Nations League έδωσαν στην ομάδα σημαντική ώθηση και, κυρίως, ανέδειξαν το ταλέντο μιας γενιάς που δείχνει έτοιμη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, σημειώνει ο συντάκτης.

Η εικόνα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη. Πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα, ο Γιούργκεν Κλοπ στάθηκε στο ταλέντο της ομάδας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη φουρνιά παικτών να εξελιχθεί σε μια «χρυσή γενιά».

Οι Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κώστας Τσιμίκας, Παναγιώτης Ρέτσος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Μανώλης Σάλιακας, Χρήστος Μουζακίτης και Ανδρέας Ντόι έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού πριν περάσουν στο επαγγελματικό επίπεδο.

Στην ίδια εικόνα προστίθεται ο Γιώργος Μασούρας, ένας από τους βασικούς παίκτες της Εθνικής και παράλληλα σημαντικό στέλεχος του Ολυμπιακού για αρκετά χρόνια.

Η επιρροή της ακαδημίας, όμως, δεν σταματά στην πρώτη ομάδα. Η επόμενη γενιά βρίσκεται ήδη στα τμήματα υποδομής και στην ομάδα κάτω των 21 ετών. Ονόματα όπως ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Φάνης Μπακούλας, ο Αλέξιος Καλογερόπουλος, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας και ο Αντώνης Παπακανέλλος βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ανάδειξη ενός ή δύο παικτών. Είναι η δημιουργία μιας σταθερής διαδικασίας που θα μπορεί να παράγει ταλέντο σε βάθος χρόνου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε το 2024.

Ο Ολυμπιακός κατάκτησε το Youth League, επικρατώντας 3-0 της Μίλαν στον τελικό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η πρώτη ομάδα κατέκτησε το Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα.

Δύο ευρωπαϊκοί τίτλοι μέσα σε λίγες εβδομάδες έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η επένδυση στις υποδομές μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την αγωνιστική επιτυχία της πρώτης ομάδας.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται και μια σημαντική οικονομική επένδυση, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να στηρίζει την ανάπτυξη του συλλόγου και τις εγκαταστάσεις στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Τα αποτελέσματα είναι πλέον μετρήσιμα. Τίτλοι στην Ευρώπη, παίκτες που περνούν από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα και ποδοσφαιριστές που φτάνουν μέχρι τις εθνικές ομάδες συνθέτουν την εικόνα ενός μοντέλου που αποκτά μεγαλύτερο βάθος.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει και σε μια πιο διεθνή προσέγγιση της ποδοσφαιρικής του δομής. Το ισπανικό στοιχείο είναι πλέον έντονο, με τον Αντόνιο Κορντόν στη θέση του αθλητικού διευθυντή, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην πρώτη ομάδα, τον Άλβαρο Ρούμπιο στην ομάδα κάτω των 23 ετών και τον Νταβίντ Ροντρίγκεθ στην κάτω των 19.

Η επόμενη πρόκληση είναι ίσως και η πιο δύσκολη: να διατηρηθεί η συνέχεια. Η ανάδειξη μιας επιτυχημένης γενιάς μπορεί να αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα. Η πραγματική αξία ενός συστήματος, όμως, φαίνεται όταν μπορεί να το επαναλάβει.

Για τον Ολυμπιακό, το στοίχημα πλέον είναι να συνεχίσει να μετατρέπει την επένδυση στις ακαδημίες σε παίκτες υψηλού επιπέδου, να δημιουργεί διαδρομές προς την πρώτη ομάδα και να τροφοδοτεί σταθερά το ελληνικό ποδόσφαιρο με νέα ταλέντα.

Αν το 2024 έδειξε τι μπορεί να πετύχει α υτό το μοντέλο, η επόμενη δεκαετία θα δείξει αν μπορεί να αποκτήσει διάρκεια.