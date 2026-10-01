Ελλάδα Κ21 – Λετονία Κ21 4-2: Αλμύρας και Κωστούλας υπέγραψαν τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων

Με πρωταγωνιστές τους Χρήστο Αλμύρα και Κωνσταντίνο Κωστούλα, οι οποίοι πέτυχαν από δύο γκολ, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 4-2 της Λετονίας και παρέμεινε στη διεκδίκηση της απευθείας πρόκρισης στην τελική φάση του Euro U21 του 2027, που θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη διατήρησε τη δεύτερη θέση στον όμιλό της και πλέον η έκβαση της προσπάθειάς της θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών. Η Ελλάδα διεκδικεί την καλύτερη δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στην τελική φάση, ενώ σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα έχει ακόμη μία ευκαιρία μέσω των μπαράζ.

Η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να καταφέρει να διευρύνει περισσότερο το σκορ. Η Λετονία διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στις καθυστερήσεις.

Η αρχική ενδεκάδα της Εθνικής

Ο Μοναστηρλής ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα και Άλεν στα άκρα της άμυνας και τους Αλεξίου και Καλογερόπουλο στο κέντρο της αμυντικής γραμμής.

Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Αλμύρας και Μπακούλας, λόγω του τραυματισμού του Κοντούρη, ενώ πίσω από τον Μύθου κινούνταν οι Παπακανέλλος και Πνευμονίδης. Ο Γκούμας είχε πιο ελεύθερο ρόλο στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας.

Προβάδισμα από νωρίς με Αλμύρα και Κωστούλα

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Πνευμονίδης έδωσε την ασίστ και ο Αλμύρας ολοκλήρωσε τη φάση, γράφοντας το 1-0.

Οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη συνέχισαν να ασκούν πίεση και στο 17′ διπλασίασαν το προβάδισμά τους. Ο Γκούμας εκτέλεσε κόρνερ και ο Κωστούλας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η Λετονία κατάφερε να μειώσει στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της. Στο 27′, έπειτα από λάθος του Κωστούλα, σέντρα των φιλοξενούμενων και απομάκρυνση του Μοναστηρλή, ο Πατρικέγεβς βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το 2-1.

Μετά τη μείωση του σκορ, η Εθνική έχασε προσωρινά τον ρυθμό της, όμως στη συνέχεια ανέβασε ξανά την απόδοσή της. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Παπακανέλλος βρήκε τον Αλμύρα, εκείνος συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη και, αφού πήρε ξανά την μπάλα, ολοκλήρωσε τη φάση με ψύχραιμο πλασέ.

Με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Αλμύρα, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 3-1.

Δεύτερο γκολ του Κωστούλα και πολλές χαμένες ευκαιρίες

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ελλάδα διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 53′ πέτυχε το τέταρτο γκολ της.

Ο Μπρέγκου έκανε τη σέντρα και ο Κωστούλας με κεφαλιά διαμόρφωσε το 4-1, φτάνοντας και εκείνος τα δύο προσωπικά γκολ στην αναμέτρηση.

Ακολούθησαν αρκετές ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Η Λετονία προσπάθησε να απειλήσει στις δικές της επιθετικές ενέργειες, με τον Μοναστηρλή να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που χρειάστηκε.

Στις καθυστερήσεις, ωστόσο, η ελληνική άμυνα δεν αντέδρασε αποτελεσματικά σε μία φάση των φιλοξενούμενων. Η μπάλα έφτασε στον Ζιζούνοβς, ο οποίος νίκησε τον Μοναστηρλή και διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Η νίκη διατήρησε την Εθνική Ελπίδων στη δεύτερη θέση του ομίλου και η τελευταία αγωνιστική των προκριματικών θα καθορίσει εάν η ελληνική ομάδα θα εξασφαλίσει απευθείας την παρουσία της στο Euro U21 του 2027 ή θα συνεχίσει την προσπάθειά της μέσω των μπαράζ.

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Οι ενδεκάδες

Ελλάδα (Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κωστούλας (62′ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Μπακούλας, Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (79′ Αποστολάκης), Παπακανέλλος (62′ Χατσίδης), Μύθου (79′ Θεοδοσουλάκης).

Λετονία (Ντοβαλίλ): Παρφγιόνους, Τιχονόμβικς (46′ Κάνγκαρς), Κράγκλικς, Σεμέσκο, Λορμάνις, Πατρικέγεβς, Τσέσνιεκς, Ανίσκο (68′ Κλαβίνσκις), Μέζαρκς (62′ Βέινμπεργκς), Πατίκα (62′ Ζιζούνοβς), Μέλνις (79′ Ίβουλανς).