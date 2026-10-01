Ομπράντοβιτς για Mαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σπάνια αναφέρεται σε έναν παίκτη του μεμονωμένα, αλλά στη Media Day πριν τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 3η αγωνιστική της Euroleague (2/10, 21:15) έκανε ειδική αναφορά στον Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ σημείωσε 16 πόντους, με 4/7 τρίποντα και μάζεψε 6 ριμπάουντ κόντρα στη Βιλερμπάν χθες (30/9). «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Ο «Ζοτς» χαρακτήρισε «επικίνδυνη ομάδα» τη Μακάμπι, εν συνεχεία.

Αναλυτικά, ο Ζέλικο Ομπράντιβιτς επισήμανε για τον αυριανό αγώνα (2/10, 21:15) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens:

Για τη Μακάμπι ο πολυνίκης τεχνικός της Euroleague με εννέα τίτλους Ζέλικο Ομπράντιβιτς σχολίασε: «Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου».

Σχετικά με την ανάγκη για rotation λόγω του Μαραθωνίου των 38 αγωνιστικών στη Euroleague, ο «Ζοτς» απάντησε: «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία ματς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, αλλά χθες μπορούσαμε να το κάνουμε».

Για τον Μαντζούκα, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Βιλερμπάν με 16 πόντους, με 4/7 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ο Σέρβος προπονητής επισήμανε: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Του αρέσει να παίζει, να παίζει πολύ και δεν είναι μόνο εκείνος είναι όλοι παίκτες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να παλέψουν για την ομάδα για 40 λεπτά».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Χθες ζήτησα από τον κόσμο να φωνάξει παραπάνω, όταν είχε χαλαρώσει η ομάδα. Κάποιοι παίκτες χρειάζονται να νιώθουν ενέργεια. Όλοι ξέρουν ότι είναι σημαντικό να είναι εδώ και να υποστηρίζουν την ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να νιώθουν υποστήριξη».

Για τον τεχνικό της Μακάμπι Τελ Αβίβ και πρώην παίκτη του στον Παναθηναϊκό Όντεντ Κάτας, ο Ομπράντοβιτς είπε: «Έχω πολλούς παίκτες που έχω προπονήσει και είναι πλέον προπονητές. Ο Κάτας είναι καλός προπονητής και χαίρομαι γι’ αυτόν».