Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Επίδειξη δύναμης με το… καλησπέρα στην επιστροφή Ομπράντοβιτς, δείτε τα highlights

Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague ο Παναθηναϊκός, στην επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων», συντρίβοντας την Παρί με 91-72.

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, ο Παναθηναϊκός έδειξε από νωρίς πως είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Με όπλο την άμυνα, που αποτελεί διαχρονικά το σήμα κατατεθέν των ομάδων του «Ζοτς», οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από την πρώτη περίοδο και έβαλαν τις βάσεις για μια εμφατική επικράτηση.

Η δεύτερη περίοδος έφερε μια μικρή επιθετική κάμψη, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Το πλέον χαρακτηριστικό δείγμα της αμυντικής του προσήλωσης ήρθε στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου. Η Παρί κατάφερε να πετύχει μόλις τέσσερις πόντους, την ώρα που το «τριφύλλι» πάτησε γκάζι και εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 (61-35), βάζοντας ουσιαστικά πρόωρο τέλος στη γαλλική αντίσταση.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72

Τα highlights του αγώνα: