Σερβία – Ελλάδα 1-2: «Άλωσε» το Βελιγράδι με… buzzer beater του Δουβίκα, δείτε τα γκολ

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Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά και ήρωα τον Τάσο Δουβίκα, η Ελλάδα έφυγε με ένα τεράστιο διπλό από το Βελιγράδι, επικρατώντας 2-1 της Σερβίας στην πρεμιέρα της League A του Nations League.

Η Σερβία πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια της ελληνικής άμυνας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η αντίδραση της Εθνικής, ωστόσο, ήταν άμεση. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δημιούργησε σωρεία ευκαιριών, αλλά βρήκε απέναντί της έναν εξαιρετικό Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ενώ το δοκάρι σταμάτησε και την προσπάθεια του Καρέτσα.

Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει και μετά την ανάπαυλα και τελικά βρήκε την πολυπόθητη ισοφάριση στο 74’. Ο Παυλίδης τροφοδότησε ιδανικά τον Τζόλη και εκείνος με εκπληκτικό τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα, βάζοντας ξανά την Εθνική στο παιχνίδι της νίκης.

Ο Γιοβάνοβιτς τα έπαιξε όλα για όλα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με την Ελλάδα να αγγίζει την ανατροπή στο 87’. Στο φινάλε, μάλιστα, χρειάστηκε και η καθοριστική επέμβαση του Τζολάκη, ο οποίος κράτησε όρθια την «γαλανόλευκη» σε μεγάλη ευκαιρία των Σέρβων.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το 1-1 θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα, ήρθε η απόλυτη λύτρωση. Στο 90’+5’, ο Τσιμίκας έκανε εξαιρετική κούρσα από αριστερά και σέρβιρε ιδανικά στον Δουβίκα, ο οποίος με υπέροχη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και την Ελλάδα στα… ουράνια.

Ένα διπλό βγαλμένο από θρίλερ, με την Εθνική να δείχνει χαρακτήρα, να ανατρέπει τα δεδομένα και να φεύγει από το Βελιγράδι με ένα τεράστιο τρίποντο.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες: 63’ Κόστιτς, 72’ Τέρζιτς – 83’ Ζαφείρης.

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΕΡΒΙΑ (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς (81’ Γκούντελι), Εράνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς (71’ Τέρζιτς), Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46’ Λούκιτς), Τάντιτς (87’ Σουκάτσεφ), Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς (71’ Γιόβελιτς).

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος (90’+1’ Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (90’+1’ Ανδρούτσος), Καρέτσας (74’ Δουβίκας), Τζόλης, Κωστούλας (63’ Ιωαννίδης), Παυλίδης (74’ Τεττέη).

Τα highlights της αναμέτρησης: