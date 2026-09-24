Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106: Πρεμιέρα με κατοστάρα και δήλωση πρωταθλητή, δείτε τα highlights

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Με εντυπωσιακή επιθετική παραγωγή και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ σε πρώτο πλάνο, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη EuroLeague, επικρατώντας με 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να ηγείται με 22 πόντους, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει 25 και τον Γιαν Μοντέρο να κάνει μια γεμάτη εμφάνιση με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση και κατά διαστήματα έμοιαζε ασταμάτητος.

Η Μπασκόνια ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 13-4, όμως οι Πειραιώτες αντέδρασαν άμεσα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +7 (36-29), με τον Ντόρσεϊ να έχει ήδη 13 πόντους.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση και με τον Μοντέρο να δίνει λύσεις έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν, όμως οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με το +10 (56-46).

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν ουσιαστικά το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση. Η Μπασκόνια πλησίασε στους επτά (55-62), αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα επιμέρους 10-0 και εκτόξευσε τη διαφορά στους 17, κλείνοντας την περίοδο στο 81-60.

Στην τελευταία περίοδο οι Βάσκοι επιχείρησαν την ύστατη αντεπίθεση, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 100 πόντους, διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά του και έφυγε από τη Βιτόρια με το εμφατικό 106-89.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106

Τα highlights του αγώνα: