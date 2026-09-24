Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106: Πρεμιέρα με κατοστάρα και δήλωση πρωταθλητή, δείτε τα highlights

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη EuroLeague, επικρατώντας με 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια, χάρη σε εντυπωσιακή επιθετική παραγωγή και τις εξαιρετικές εμφανίσεις των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ. Η ομάδα του Πειραιά βρήκε ρυθμό στην επίθεση, φτάνοντας τους 100 πόντους και διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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Αθλητισμός

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με εντυπωσιακή επιθετική παραγωγή, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη EuroLeague, επικρατώντας με 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια.
  • Οι Τάιλερ Ντόρσεϊ με 25 πόντους και Σάσα Βεζένκοβ με 22 πόντους ηγήθηκαν της επιθετικής παραγωγής των Πειραιωτών.
  • Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν ουσιαστικά το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να εκτοξεύει τη διαφορά στους 17 πόντους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με εντυπωσιακή επιθετική παραγωγή και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ σε πρώτο πλάνο, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη EuroLeague, επικρατώντας με 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να ηγείται με 22 πόντους, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει 25 και τον Γιαν Μοντέρο να κάνει μια γεμάτη εμφάνιση με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση και κατά διαστήματα έμοιαζε ασταμάτητος.

Η Μπασκόνια ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 13-4, όμως οι Πειραιώτες αντέδρασαν άμεσα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +7 (36-29), με τον Ντόρσεϊ να έχει ήδη 13 πόντους.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση και με τον Μοντέρο να δίνει λύσεις έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν, όμως οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με το +10 (56-46).

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν ουσιαστικά το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση. Η Μπασκόνια πλησίασε στους επτά (55-62), αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα επιμέρους 10-0 και εκτόξευσε τη διαφορά στους 17, κλείνοντας την περίοδο στο 81-60.

Στην τελευταία περίοδο οι Βάσκοι επιχείρησαν την ύστατη αντεπίθεση, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 100 πόντους, διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά του και έφυγε από τη Βιτόρια με το εμφατικό 106-89.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106

Τα highlights του αγώνα:

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