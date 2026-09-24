ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις OpenAI και Anthropic να μην διαθέσουν τα νέα ΑΙ μοντέλα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις εταιρείες OpenAI και Anthropic να μην κοινοποιήσουν τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους στον οργανισμό δοκιμών της βρετανικής κυβέρνησης, έως ότου τα μοντέλα αυτά υποβληθούν σε δοκιμές από την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Politico.

Όπως ανέφεραν στο μέσο ένα πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος και ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, το αίτημα, το οποίο προήλθε από το Γραφείο του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας, θέτει τις εταιρείες στη δύσκολη θέση να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της μη κοινοποίησης των μοντέλων τους στο Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου – έναν από τους κυβερνητικούς φορείς δοκιμών με τους περισσότερους πόρους στον κόσμο, ο οποίος στο παρελθόν απολάμβανε προνομιακή πρόωρη πρόσβαση στα μοντέλα – ή του κινδύνου να προκαλέσουν τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί οι ΗΠΑ να εξετάσουν τα μοντέλα και να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα αμερικανικά συστήματα είναι ασφαλή πριν τα μοντέλα κοινοποιηθούν στους αμερικανούς εταίρους.

«Επειδή πρόκειται για αμερικανικές εταιρείες και αυτή είναι η πολιτική μας για κάθε νέο μοντέλο Frontier που κυκλοφορεί», εξήγησε ο ανώτερος αξιωματούχος. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Θετική η Anthropic

Η Anthropic φαίνεται να έχει αποδεχτεί το αίτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η εταιρεία δεν παρείχε το μοντέλο Claude Mythos 5.1 της στην AISI του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέροντας στην ανακοίνωσή της ότι το μοντέλο ήταν «διαθέσιμο μόνο σε μια ομάδα οργανισμών των ΗΠΑ».

«Συντονιζόμαστε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να επεκτείνουμε την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο σύνολο εγχώριων και διεθνών εταίρων το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται σε ανάρτηση στο blog της Anthropic που ανακοινώνει το μοντέλο. Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει την αποκάλυψη του Politico.

Σε επιστολή προς κοινοβουλευτική επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου νωρίτερα αυτό το μήνα, ο διευθυντής της AISI, Henry de Zoete, αναγνώρισε την έλλειψη πρόσβασης στο μοντέλο της Anthropic, αλλά δήλωσε: «Διατηρούμε ισχυρές σχέσεις με όλους τους πρωτοπόρους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης και συνεχίζουμε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένα από τα πιο ικανά μοντέλα του κόσμου πριν από την κυκλοφορία τους», επισημαίνοντας ότι η AISI δοκίμασε το μοντέλο GPT-6 Astra της OpenAI πριν από την κυκλοφορία του.

«Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που διατηρεί η AISI μας επιτρέπουν να δοκιμάζουμε μια σειρά μοντέλων που αντιπροσωπεύουν άλματα ικανότητας σε ολόκληρο τον κλάδο», έγραψε ο de Zoete.

Η OpenAI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Γιατί τώρα;

Το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ έρχεται την ώρα που ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να καθορίσει πώς πρέπει η κυβέρνηση να χειριστεί τα ισχυρά, νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εισβάλει σε εξωτερικούς φορείς κατά τη διάρκεια των δοκιμών — συμπεριλαμβανομένου, όπως αποκαλύφθηκε χθες, ενός ιστότοπου της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Αυτό συμβαίνει επίσης την ώρα που πρώην μηχανικοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν για πιθανή καταστροφή, αν τα μοντέλα τους αφεθούν να εξελιχθούν χωρίς έλεγχο.

Η AISI του Ηνωμένου Βασιλείου, που ιδρύθηκε το 2023, έχει δημιουργήσει στενούς δεσμούς με κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, δοκιμάζοντας τακτικά τα πιο πρόσφατα μοντέλα τους πριν από τη δημόσια κυκλοφορία τους, σε εθελοντική βάση. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταστήσει την εμπειρογνωμοσύνη του AISI και την πρόσβαση στα μοντέλα του κεντρικό στοιχείο της εγχώριας αντίδρασής της στα ζητήματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και του σχεδίου της να ηγηθεί των εργασιών για μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βρίσκεται «στο επίκεντρο» της προεδρίας της χώρας στο G20 το επόμενο έτος.

Ωστόσο, η προνομιακή πρόσβαση του AISI σε πρωτοποριακά μοντέλα από κορυφαία αμερικανικά εργαστήρια δέχεται πιέσεις λόγω της επιμονής της κυβέρνησης Τραμπ να έχει η αμερικανική κυβέρνηση την πρώτη πρόσβαση στα αναδυόμενα συστήματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε να υποβαθμίσει τυχόν αντιπαραθέσεις, με τον Μπέρναμ να δηλώνει αυτή την εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το βρετανικό ινστιτούτο «συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ και τα κορυφαία εργαστήρια στον τομέα της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης». Ζήτησε τη θέσπιση ενός «ενιαίου συνόλου παγκόσμιων αρχών και προτύπων» για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ετοιμότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφαλούς ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ed Miliband, διατύπωσε παρόμοια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τετάρτη, αναφέροντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα πρωτοποριακά μοντέλα «υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές» και ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια ώστε να αξιολογείται η δραστηριότητα των εταιρειών. «Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν πράγματι δεσμευτεί να παρέχουν αυτή τη διαφάνεια. Είναι πραγματικά, πραγματικά σημαντικό, και είναι μια προσφορά που τόσο εμείς όσο και αυτές πρέπει να υλοποιήσουμε», δήλωσε ο Miliband.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, και το Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, διεθνείς εταίρους και κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

«Αυτοί οι κίνδυνοι δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα και καμία χώρα δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει μόνη της. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους για τη δοκιμή προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσουμε τη δική μας αυστηρή επιστημονική κατανόηση αυτών των συστημάτων και θα διασφαλίζουμε ότι η προσέγγισή μας βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία».

Στις ΗΠΑ, το Κογκρέσο και ο Λευκός Οίκος πιέζουν για την παροχή περισσότερων πόρων στο Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης (Center for AI Standards and Innovation, CAISI) του Υπουργείου Εμπορίου. Θεωρείται το «στολίδι» της διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, αλλά επί του παρόντος λειτουργεί χωρίς μόνιμο διευθυντή και αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο πρόβλημα χωρητικότητας, καθώς καλείται επίσης να αξιολογεί έναν αυξανόμενο αριθμό πρωτοποριακών μοντέλων, ενώ λειτουργεί με μόλις μερικές δεκάδες τεχνικούς υπαλλήλους.

Η OpenAI δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το CAISI θα πρέπει να ηγηθεί των εργασιών για τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου και της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με άλλα εθνικά ινστιτούτα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του AISI του Ηνωμένου Βασιλείου.