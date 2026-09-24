ΗΠΑ: Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN και του MS NOW στον Λευκό Οίκο

Η πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN και του MS NOW στον Λευκό Οίχο αποκαταστάθηκε, αφού είχε απαγορευτεί προηγουμένως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δικαστική απόφαση που διέταξε την επαναφορά της πρόσβασης για τα δύο κανάλια και τον ενημερωτικό ιστότοπο Politico, αν και η κατάσταση του Politico παραμένει αδιευκρίνιστη.

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Διεθνή Νέα

CNN – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DIVULGAÇÃO/ GABRIEL CYRILLO
CNN – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DIVULGAÇÃO/ GABRIEL CYRILLO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN και του MS NOW στον Λευκό Οίκο, η οποία είχε απαγορευτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Νωρίτερα σήμερα, ένας δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του Politico στο Λευκό Οίκο.
  • Η διεύθυνση Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι «αποκαταστάθηκε η πρόσβαση» των μέσων ενημέρωσης, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό ισχύει και για το Politico.

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Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN και του MS NOW στον Λευκό Οίκο, καθώς νωρίτερα επετράπη η πρόσβασή του, η οποία είχε απαγορευτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά την δικαστική απόφαση.

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Νωρίτερα σήμερα τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στον Λευκό Οίκο, αφού προηγουμένως τους απαγόρευσαν την είσοδο.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα το πρωί, ένας δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico στο Λευκό Οίκο. Η διεύθυνση της υπηρεσίας Τύπου του Λευκού Οίκου, σε ένα δικαστικό έγγραφο ανέφερε ότι «αποκαταστάθηκε η πρόσβαση» των μέσων ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό ισχύει και για το Politico.

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