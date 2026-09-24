ΗΠΑ: Προσφεύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη CNN, MS NOW και Politico κατά του Τραμπ

Εκ νέου προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW, όπως και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σήμερα παραβίασε την προηγηθείσα απόφαση και δεν έπεστρεψε σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico με την δικαστική προσφυγή τους ζητούν από την κυβέρνηση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να συμμορφωθεί στην δικαστική εντολή, που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου διέταζε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων των τριών ΜΜΕ στον Λευκό Οίκο.

Οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί ζήτησαν από τον δικαστή που εξέδωσε την απόφαση να συγκαλέσει μια κατεπείγουσα ακροαματική διαδικασία για να εξεταστεί κατά πόσο συμμορφώθηκε η κυβέρνηση με την εντολή του. Νωρίτερα, τα τρία ΜΜΕ ανέφεραν ότι απαγορεύτηκε η είσοδος των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο και, επιπλέον, κατασχέθηκε η διαπίστευση του ανταποκριτή του Politico.