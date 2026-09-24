ΗΠΑ: Προσφεύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη CNN, MS NOW και Politico κατά του Τραμπ

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW, καθώς και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico, προσφεύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη κατά του Ντόναλντ Τραμπ, επειδή παραβίασε προηγούμενη δικαστική απόφαση αρνούμενος την είσοδο δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο. Οι τρεις οργανισμοί ζητούν έκτακτη ακροαματική διαδικασία για να εξεταστεί η συμμόρφωση της κυβέρνησης με την εντολή του δικαστηρίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκ νέου προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW, όπως και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σήμερα παραβίασε την προηγηθείσα απόφαση και δεν επέτρεψε σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο.
  • Με την δικαστική προσφυγή τους, ζητούν από την κυβέρνηση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να συμμορφωθεί στην δικαστική εντολή, που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί ζήτησαν από τον δικαστή να συγκαλέσει μια κατεπείγουσα ακροαματική διαδικασία για να εξεταστεί η συμμόρφωση. Νωρίτερα, είχε απαγορευτεί η είσοδος των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο και είχε κατασχεθεί η διαπίστευση του ανταποκριτή του Politico.

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Εκ νέου προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW, όπως και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σήμερα παραβίασε την προηγηθείσα απόφαση και δεν έπεστρεψε σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο.

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Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW και ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico με την δικαστική προσφυγή τους ζητούν από την κυβέρνηση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να συμμορφωθεί στην δικαστική εντολή,  που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου διέταζε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων των τριών ΜΜΕ στον Λευκό Οίκο.

Οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί ζήτησαν από τον δικαστή που εξέδωσε την απόφαση να συγκαλέσει μια κατεπείγουσα ακροαματική διαδικασία για να εξεταστεί κατά πόσο συμμορφώθηκε η κυβέρνηση με την εντολή του. Νωρίτερα, τα τρία ΜΜΕ ανέφεραν ότι απαγορεύτηκε η είσοδος των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο και, επιπλέον, κατασχέθηκε η διαπίστευση του ανταποκριτή του Politico.

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