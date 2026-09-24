ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει τον αποκλεισμό του Τραμπ στα δίκτυα CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε μια απόφαση-σταθμό που καταφέρει σοβαρό πλήγμα στη διαμάχη της αμερικανικής προεδρίας με τον Τύπο, ομοσπονδιακός δικαστής έβαλε «φρένο» στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει την πρόσβαση συγκεκριμένων Μέσων Ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Πέμπτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκαταστήσει άμεσα την διαπίστευση και την πρόσβαση των δημοσιογράφων των δικτύων CNN, MS NOW και του Politico.

Στην απόφασή του, ο δικαστής Τιμ Κέλι έκρινε ότι η απαγόρευση που επιβλήθηκε στα τρία ειδησεογραφικά ΜΜΕ είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη αποτελεί σημαντική ήττα για τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο σε μία από τις εντονότερες συγκρούσεις του με τον Τύπο.

Η διαταγή εκδόθηκε στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσαν οι ίδιοι οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, προσβάλλοντας τον αποκλεισμό που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δικαιολογήσει τότε την απόφασή του υποστηρίζοντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι τα τρία αυτά μέσα ενημερώσης «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσπάθησαν ενώπιον του δικαστηρίου να υπερασπιστούν και να δικαιολογήσουν το «μπλόκο» επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφαλείας.