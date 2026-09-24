Δοκιμάζουν Τεχνητή Νοημοσύνη στα Rafale – Η νέα πρόκληση για την Πολεμική Αεροπορία

Οι πρόσφατες δοκιμές αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης από τη Γαλλία στα Rafale αλλάζουν τα δεδομένα στην αεροπορική ισχύ. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει στους ιπταμένους έναν αόρατο ψηφιακό συνοδηγό που διαχειρίζεται τος απειλές σε κλάσματα δευτερολέπτου, εκτοξεύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του μαχητικού και διευρύνοντας την απόσταση από τον γειτονικό στόλο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η γαλλική αμυντική βιομηχανία δεν μένει απλώς προσηλωμένη στην παραδοσιακή αεροναυπηγική διαφοροποίηση, αλλά περνάει με γοργά βήματα στην επόμενη μέρα του αεροπορικού πολέμου. Η κατασκευάστρια εταιρεία πέτυχε να δοκιμάσει με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες πτήσης πάνω στο Rafale προηγμένους αλγορίθμους Tεχνητής Nοημοσύνης. Πρόκειται για λογισμικά απόλυτης εθνικής κυριαρχίας, εκ των οποίων το ένα αναπτύχθηκε εσωτερικά από τα εργαστήρια της ίδιας της εταιρείας και το δεύτερο σε συνεργασία με τον κολοσσό της Thales και το εξειδικευμένο κέντρο cortAIx.

Αυτή η τεχνολογική τομή δεν στοχεύει στην αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά στη δραστική ενίσχυσή του. Σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης υψηλής έντασης, ο πιλότος ενός μαχητικού βομβαρδίζεται από χιλιάδες δεδομένα ανά δευτερόλεπτο, προερχόμενα από τα ραντάρ, τα προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, τους αισθητήρες και τις κινήσεις των αντιπάλων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να λειτουργήσει ως ο απόλυτος ψηφιακός συνοδηγός, φιλτράροντας τον περιττό θόρυβο, ιεραρχώντας τις κρίσιμες απειλές και προτείνοντας τακτικές αντιδράσεις σε πραγματικό χρόνο.

Επιχειρησιακή επανάσταση

Το τι αλλάζει πρακτικά στις δυνατότητες του Rafale είναι επαναστατικό. Μέχρι πρότινος, η ταχύτητα αντίδρασης περιοριζόταν από τα φυσικά όρια του ανθρώπινου εγκεφάλου υπό συνθήκες ακραίου σωματικού και ψυχικού στρες. Με την ενσωμάτωση των νέων αλγορίθμων, το αεροσκάφος αποκτά ικανότητες άμεσης σύνθεσης της τακτικής εικόνας. Το Rafale γίνεται ικανό να διαχειριστεί σύνθετα σενάρια μάχης, δηλαδή τη συνεργασία με επανδρωμένα και μη επανδρωμένα συστήματα, όπως τα μελλοντικά loyalty wingmen drones που συνοδεύουν τις επόμενες εκδόσεις των γαλλικών μαχητικών.

Ουσιαστικά, ο ιπτάμενος παύει να κατακλύζεται από τον όγκο της πληροφορίας και επικεντρώνεται αποκλειστικά στην καθαρή λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η ταχύτητα με την οποία το αεροσκάφος αναλύει το περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου, εντοπίζει κρυμμένους στόχους και προτείνει αμυντικούς ή επιθετικούς ελιγμούς μετατρέπει το Rafale σε μια ιπτάμενη πλατφόρμα λήψης αποφάσεων και διαμοιρασμού ρόλων. Στον αέρα, αυτό μεταφράζεται σε κέρδος κλασμάτων δευτερολέπτου, τα οποία συχνά αποδεικνύονται καθοριστικά για το ποιος θα καταφέρει το πρώτο πλήγμα και ποιος θα βρεθεί σε θέση άμυνας.

Η επόμενη ημέρα στην Πολεμική Αεροπορία

Για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, η οποία έχει ήδη εντάξει στο οπλοστάσιό της τα Rafale F3R αλλάζοντας τους κανόνες εμπλoκής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μελλοντική ενσωμάτωση αυτών των αναβαθμίσεων τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά φτερά θα σημάνει την απόκτηση ενός πολλαπλασιαστή ισχύος που δεν βασίζεται πλέον μόνο στους πυραύλους Meteor ή τα ραντάρ AESA, αλλά στην ίδια την ικανότητα του λογισμικού να σκέφτεται πιο γρήγορα από τον αντίπαλο.

Καθώς το Παρίσι προετοιμάζει το έδαφος για την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στις επόμενες φάσεις αναβάθμισης και στα μελλοντικά πρότυπα, η Αθήνα διατηρεί ανοιχτό τον δίαυλο για την αξιοποίηση κάθε τεχνολογικής πρόκρισης που διασφαλίζει το ποιοτικό πλεονέκτημα. Η δυνατότητα των ελληνικών Rafale να επωφεληθούν από τις αιχμές του δόρατος στην τεχνητή νοημοσύνη διασφαλίζει ότι η Πολεμική Αεροπορία θα παραμείνει πρωτοπόρος σε περιφερειακό επίπεδο, έχοντας στη διάθεσή της ένα έξυπνο οπλικό σύστημα που προσαρμόζεται αυτόματα στις σύγχρονες απειλές.

Το αδιέξοδο της Τουρκίας

Την ίδια στιγμή που η δυτική αεροναυπηγική τεχνολογία περνάει στην ψηφιακή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία βιώνει μια παρατεταμένη και δομική κρίση. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, καθώς η γειτονική χώρα παλεύει διαρκώς με δραματικά χαμηλές διαθεσιμότητες στον στόλο των παλαιότερων F-16 που διαθέτει, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε κρίσιμα ανταλλακτικά, των καθυστερήσεων στα προγράμματα τοπικής αναβάθμισης και της απουσίας γενναίων λύσεων στον ορίζοντα.

Παρά τις προσπάθειες προβολής μιας εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας που συχνά συνοδεύεται από υπεραισιόδοξα αφηγήματα, η πραγματικότητα στον αέρα είναι αμείλικτη. Η Τουρκία στερείται σύγχρονων μαχητικών πέμπτης γενιάς σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται καμία απολύτως πιθανότητα ουσιαστικής αναβάθμισης του υφιστάμενου στόλου της σε επίπεδο που να μπορεί να σταθεί απέναντι σε ένα Rafale εξοπλισμένο με τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Η τεχνολογική ψαλίδα ανοίγει πλέον επικίνδυνα για την Άγκυρα, μετατρέποντας την υπεροχή στον αέρα σε μια υπόθεση στρατηγικής κυριαρχίας για την Ελλάδα, η οποία διευρύνει σταθερά το προβάδισμά της.