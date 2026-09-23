Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο γυναίκες στο Μαρούσι, στα χέρια του ενός 22χρονου πρωταθλητή kick boxing.

Σύμφωνα με το MEGA, το απόγευμα της προηγούμενης Τρίτης (15/9), περίπου στις 18.00, μία νεαρή γυναίκα βγήκε από την εταιρεία όπου εργάζεται και κατευθύνθηκε προς το υπόγειο παρκινγκ της εταιρείας. Ξαφνικά, ο 22χρονος που την ακολουθούσε, της επιτέθηκε από πίσω και την έκανε κεφαλοκλείδωμα.

Ο 22χρονος την άρπαξε από τον λαιμό, την έριξε στο έδαφος και με πρωτοφανή αγριότητα να χτύπησε το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Δεν θυμάμαι πολλά – Είμαι σε άθλια κατάσταση»

«Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες έχω κάνει ένα χειρουργείο ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση, θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω» περιέγραψε η ίδια.

Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει και λίγη ώρα αργότερα να επιτεθεί ξανά.

Αυτή τη φορά σε βάρος μιας 55χρονης, η οποία βρισκόταν εν κινήσει με το αυτοκίνητό της, σε ένα απομονωμένο σημείο, στο Πολύδροσο Αμαρουσίου. Ο 22χρονος δράστης της επιτέθηκε αιφνίδια, την χτύπησε και στη συνέχεια άρπαξε το αυτοκίνητό της και εξαφανίστηκε από το σημείο.

«Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του. Εγώ τραυματίστηκα στον αριστερό αγκώνα και στα δύο μου γόνατα, ενώ έχω πόνο και στην μέση», ανέφερε το δεύτερο θύμα.

Στη συνέχεια, ο 22χρονος σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό εγκατέλειψε το όχημα που έκλεψε στην Αγία Παρασκευή, και επέστρεψε στο σπίτι του. Την επόμενη ημέρα ο πατέρας του ειδοποίησε τις Αρχές αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που επιτέθηκε στις δύο γυναίκες.

Οι αστυνομικοί έφτασαν έξω από το σπίτι του 22χρονου και του πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Με εντολή εισαγγελέα προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό.