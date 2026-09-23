Ομηρεία στη Νίκαια: Σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ο 49χρονος και η 44χρονη – «Ακούγαμε ουρλιαχτά εδώ και μέρες» λέει γείτονας

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Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρείας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) επί της οδού Σοφοκλέους στη Νίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε με τη βία σε διαμέρισμα τη 44χρονη σύζυγό του και ισχυριζόταν ότι είναι οπλισμένος.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 6 το απόγευμα, όταν ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ ότι ο 49χρονος κρατούσε την 44χρονη μέσα στο σπίτι παρά την θέλησή της, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν οπλισμένος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής.

Ενώ ο διαπραγματευτής συνομιλούσε με τον 49χρονος και προσπαθούσε να τον πείσει να παραδοθεί, η 44χρονη βρήκε την ευκαιρία και άνοιξε στους αστυνομικούς που βρίσκονταν ακριβώς έξω από το διαμέρισμα. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ απομάκρυναν αρχικά τη γυναίκα από το σημείο και στη συνέχεια εισήλθαν στο διαμέρισμα και ακινητοποίησαν τον 49χρονο.

Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών, στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο.

Σε ψυχιατρικό νοσοκομείο το ζευγάρι

Όπως μετέδωσε το enikos.gr, ο 49χρονος είναι Ουκρανός και έχει ιστορικό με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ και η 49χρνονη έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τη λήξη του περιστατικού ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην γίνει σύλληψη του 49χρονου, αλλά έδωσε εντολή για τον αναγκαστικό εγκλεισμό τόσο του άνδρα όσο και της 44χρονης συντρόφου του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Μάλιστα θα ακολουθήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την κατάσταση της υγείας τους.

«Ακούγαμε ουρλιαχτά εδώ και μέρες»

«Μία τραγουδούσε, μία φώναζε, διάφορα. Κάποια στιγμή ακούστηκε για χειροβομβίδα, αλλά δεν μπορώ να το επαληθεύσω. Ήρθε ομάδα αστυνομικών και μπήκε μέσα σε χρόνο dt» ανέφερε μία γειτόνισσα του ζευγαριού.

«Παίρνουν και οι δύο ψυχοφάρμακα. Τσακώθηκαν, την απείλησε και την εγκλώβισε. Δύο μέρες ακούμε ουρλιαχτά. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει. Τρεις μέρες φώναζε και ούρλιαζε» είπε ένας άλλος γείτονας.

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