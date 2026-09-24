«Αγάπη μου, μωρό μου τι σου έκαναν»: Η στιγμή που μητέρα στον Πύργο προσπαθεί να ηρεμήσει τη 12χρονη κόρη της μετά την επίθεση 4 γυναικών – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστική είναι η στιγμή κατά την οποία μία μητέρα στον Πύργο στην Ηλεία προσπαθεί να ηρεμήσει τη μόλις 12 ετών κόρη της, η οποία δέχτηκε επίθεση από τέσσερις γυναίκες Ρομά. Η μητέρα γεμάτη αγωνία , λέει στο παιδί της, «αγάπη μου, έλα μωρό μου, τι έγινε, τι σου έκαναν», ενώ το παιδί ακούγεται έντρομο να κλαίει.

Έντρομη η γυναίκα προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Νωρίτερα η κόρη της την είχε πάρει τηλέφωνο λέγοντάς της πως κυνηγούν για να τη σκοτώσουν.

«Με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας. Είχε πολύ έντονο τρόμο στη ζωή της και μου είπε μαμά έλα γρήγορα, πάνε να με σκοτώσουν», δήλωσε στο Star.

Η 12χρονη επέστρεφε σπίτι της με τα πόδια όταν τη συνάντησαν οι τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες. Ξεκίνησαν αμέσως να την κυνηγούν, να τη βρίζουν και να της πετούν γυάλινα μπουκάλια μπύρας.

Οι γυναίκες της πετούσαν πέτρες αλλά και μπουκάλια, απειλώντας πώς θα τη σκοτώσουν. Οι 4 γυναίκες επιτέθηκαν στην ανήλικη επειδή θεωρούν υπεύθυνη τη μητέρα της για τον θάνατο 17χρονου ομόφυλού τους, όμως η μητέρα της η οποία μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό αρνείται κάθε εμπλοκή.

«Τα μπουκάλια έπεσαν στην πλατούλα της και κάποια από αυτά έσπασαν. Πήραν γυαλιά και άρχισαν με αυτά να την κυνηγούν με πρόθεση να τη σκοτώσουν.»

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, πίσω από την επίθεση βρίσκονται συγγενείς ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον Πύργο.

«Μου είπε μου σκότωσες το παιδί μου, σκότωσες τον αδελφό μου, τώρα θα δεις, θα σκοτώσουμε κι εσένα το παιδί σου. Πίστευαν ότι εγώ ευθύνομαι για τον θάνατο του 17χρονου Ρομά. Εγώ δεν οδηγώ αυτοκίνητο, δεν ήμουν καν στο συμβάν, δεν ήμουν καν στο σημείο».

Μάλιστα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της, να πάρει τα παιδιά της και να φύγει. «Είχαν κανονίσει να έρθουν στο σπίτι μου, να σκοτώσουν μπροστά μου τα παιδιά μου για να πονέσω όπως πόνεσαν αυτές και στη συνέχεια θα μας κάψουν στο σπίτι».

Το χρονικό

Ήταν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η 12χρονη είχε μόλις ολοκληρώσει τον αγιασμό στο σχολείο της. Μετά τη λήξη πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της.

«Μου είπε ότι θα πάει σπίτι. Της είπα ότι θα αργήσω να τελειώσω τη δουλειά μου. Τη συνόδευσα μέχρι ένα σημείο, της είπα να προσέχει και να έχουμε επικοινωνία με το κινητό», είχε δηλώσει η μητέρα της ανήλικης στο Patris.

Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο χτύπησε. Η κόρης της «…έκλαιγε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου φώναζε να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούν για να τη σκοτώσουν», περιγράφει η μητέρα.

Όπως αναφέρει η ίδια, τέσσερις γυναίκες Ρομά, που φέρεται να την ακολούθησαν, είχαν στενή συγγενική σχέση με τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι. «Μου είπε ότι δεν τους έκανε τίποτα. Ότι απλώς την είδαν και άρχισαν να την ακολουθούν».

Όπως περιγράφει η μητέρα, η κόρη της όταν είδε τις τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες, «επειδή φοβάται τους Ρομά… άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Πήγαινε από τη μία πλευρά και την ακολουθούσαν. Πήγαινε από την άλλη και πάλι πίσω της». Η μικρή, όπως αναφέρει η μητέρα της, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Και άρχισε να τρέχει.

«Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί». Τότε, όπως καταγγέλλει η μητέρα, η κόρη της δέχθηκε ύβρεις και επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού.

«Μιλάμε για ένα παιδί 12 ετών. Ένα παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει το Γυμνάσιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να τρομοκρατήσει έτσι ένα παιδί», λέει.

Τελικά, το κορίτσι κατάφερε να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί έφτασε λίγη ώρα αργότερα η μητέρα της.

«Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου»

Περιγράφοντας τα όσα έγιναν στη συνέχεα, η μητέρα αναφέρει πως «όταν έφτασα, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το παιδί μου. Να δω ότι είναι καλά». Τότε, όπως λέει, μια γυναίκα την πλησίασε και της είπε: «Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδελφό μου».

«Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο». Όμως, όπως καταγγέλλει, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Και τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ακούστηκαν οι απειλές που δεν μπορεί να ξεχάσει. «Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”».

Η μητέρα καταγγέλλει ότι οι απειλές δεν σταμάτησαν εκεί. «Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι». Λόγια που, όπως λέει, άλλαξαν τη ζωή της.

«Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω», προσθέτει η μητέρα της 12χρονης.

Το δικαστήριο επέβαλε, ποινές φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή 15 μηνών στις τέσσερις γυναίκες.