Σι Τζινπίνγκ σε Τραμπ: Επιλύστε τις διαφορές με το Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε έκκληση στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να επιλύσει τις διαφορές με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο Σι Τζινπίνγκ προέτρεψε τις ΗΠΑ να επιδείξουν σύνεση σχετικά με την Ταϊβάν, ενώ ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετική».

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ΤΡΑΜΠ - ΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP /BRENDAN SMIALOWSKI
ΤΡΑΜΠ - ΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP /BRENDAN SMIALOWSKI
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους «το συντομότερο δυνατό» μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.
  • Παράλληλα, ο Σι Τζινπίνγκ προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει «σύνεση» σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν.
  • Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με τον Σι Τζινπίνγκ.

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Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να επιλύσει τις διαφορές με το Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε στον πρόεδρο τον ΗΠΑ ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους σήμερα (24/9) στον Λευκό Οίκο.

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Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους «το συντομότερο δυνατό» μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua σχετικά με τη συνάντησή του κινέζου προέδρου με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει «σύνεση» σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως «η Ουάσινγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των σινοαμερικανικών σχέσεων».

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με τον Σι Τζινπίνγκ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση.

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