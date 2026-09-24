Biased Beast: «Είμαι πολύ μοναχικός τύπος – Φοβάμαι λίγο τους ανθρώπους»

«Είμαι πολύ μοναχικός τύπος», δήλωσε ο Biased Beast, σε συνέντευξη που έδωσε για το «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα». Μιλώντας στην εκπομπή, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως φοβάται λίγο τους ανθρώπους, εξηγώντας τον λόγο.

«Στο σπίτι είμαι λίγο πιο απλός, όχι τόσο ευφάνταστα ντυμένος και ξεκουράζομαι. “Φορτίζω” το Beast. Το πώς ξεκουράζομαι, είναι μακριά απ’ όλους και απ’ όλα, πρέπει να είμαι μακριά από τον κόσμο», είπε στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Biased Beast.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε περίοδος στη ζωή του, που μπορεί να είχε κόσμο γύρω του, αλλά να ένιωθε εκείνος μια μοναξιά, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Το νιώθω η αλήθεια είναι, πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο, αυτό το αίσθημα. Είμαι πολύ μοναχικός τύπος και μου αρέσει να φορτίζω τις “μπαταρίες” μου, για να μπορώ να ανταπεξέλθω και πάνω στη σκηνή και έτσι μπροστά στον κόσμο δημόσια».

«Το Beast είναι πολύ πιο κοινωνικό από εμένα. Εγώ είμαι φουλ αντικοινωνικός και φοβάμαι λίγο τους ανθρώπους. Έχουν μέσα τους κακία, κλειδωμένη την αγάπη τους και εγώ επειδή είμαι πιο ήρεμος και ευαίσθητος, προστατεύω λίγο τον εαυτό μου, για να μην πληγώνομαι τόσο πολύ», παραδέχτηκε.