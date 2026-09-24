Στάθης Μαντζώρος: «Τα νέα είναι ευχάριστα, έχει συνέλθει έπειτα από 13 μήνες – Αναγνωρίζει πρόσωπα, κινεί τα χέρια του», λέει ο Μιχάλης Αεράκης

Τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, μοιράστηκε ο Μιχάλης Αεράκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο καταξιωμένος ηθοποιός ανέφερε ότι ο αγαπημένος συνάδελφός του και φίλος του έχει συνέλθει και υπάρχει πρόοδος, ωστόσο δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάθης Μαντζώρος τον Αύγουστο του 2025 υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και από τότε δίνει μία γενναία μάχη για την υγεία του.

Η αποκάλυψη του Μιχάλη Αεράκη

Ο Μιχάλης Αεράκης μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, αποκάλυψε ότι: «Τα νέα είναι ευχάριστα, απ’ ό,τι μου είπε η γυναίκα του. Έχει συνέλθει έπειτα από 13 μήνες, αναγνωρίζει πρόσωπα, κινεί τα χέρια του, τα συναισθήματά του. Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα.

Με την ευκαιρία αυτή, και ευχαριστώ για άλλη μία φορά τον Γιώργο Λιάγκα που έχει ευαισθησίες πάνω σε αυτά τα θέματα, ζητάω ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας βέβαια και την οικογένεια, την οικονομική στήριξη. Πρέπει να πάει ο Στάθης σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Χρειάζεται κάποια χρήματα και όποιος φίλος μπορεί, να βοηθήσει».

«Τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο πριν από τέσσερις μήνες, που δεν είχε επαφή. Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω στο δωμάτιο μέσα, δεν ήθελα να τον δω. Την περασμένη φορά όμως, είπα ότι δεν πάει άλλο και θα μπω μέσα, και τον είδα. Ούτε κατάλαβε βέβαια αυτός, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ σίγουρα.

Προσεύχομαι κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του, να ξανασμίξουμε σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή στο θέατρο, που είναι η αγάπη του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του, που λατρεύει. Όταν γίνει καλά και βγει από το νοσοκομείο, θέλω να σχεδιάσουμε το αύριο. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν ξεγράφει, που λέμε», συνέχισε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.