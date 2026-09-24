Σερβία – Ελλάδα: Ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής στη League A του Nations League – Οι απουσίες και οι πιθανές ενδεκάδες

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποιεί την Πέμπτη (24/9, 21:45) την ιστορική της πρεμιέρα στη League A του UEFA Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, συμμετέχοντας στον δεύτερο όμιλο μαζί με τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η ελληνική ομάδα επιδιώκει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της, έπειτα από την αποτυχία της να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προκριματική διαδικασία στην τρίτη θέση του ομίλου της, πίσω από τη Σκωτία και τη Δανία, και πλέον στρέφει την προσοχή της στο Nations League.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς αναζητά παράλληλα την πρώτη της νίκη μέσα στο 2026, έχοντας καταγράψει δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες στις τέσσερις αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Ουγγαρία και 2-2 με τη Σουηδία, ενώ ηττήθηκε εντός έδρας από την Παραγουάη και την Ιταλία, αμφότερες με 1-0.

Στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια της, η Εθνική μετρά πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Στις σημαντικές επιτυχίες της προηγούμενης περιόδου περιλαμβάνεται και η εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Αγγλίας, στο «Γουέμπλεϊ», τον Οκτώβριο του 2024.

Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς και οι απουσίες της Εθνικής

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να διαμορφώσει το βασικό σχήμα χωρίς τρεις ποδοσφαιριστές, καθώς οι Λάζαρος Ρότα, Δημήτρης Γιαννούλης και Γιάννης Κωνσταντέλιας αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης ο πρώην αρχηγός Τάσος Μπακασέτας και ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή του παρουσία στην Premier League, διεκδικεί θέση στην αρχική ενδεκάδα από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Στην επίθεση, ο Χαράλαμπος Κωστούλας προέρχεται από δύο παραγωγικές εμφανίσεις στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχοντας σημειώσει δύο γκολ και μοιράσει ισάριθμες ασίστ. Ο νεαρός επιθετικός αναζητά το πρώτο του τέρμα με την Εθνική, με την οποία έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές.

Η αγωνιστική κατάσταση της Σερβίας και οι απουσίες του Παούνοβιτς

Η Σερβία επιδιώκει επίσης μια νέα αρχή, μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ του 2026. Παρότι είχε συμμετάσχει στις τελικές φάσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2018 και του 2022, αυτή τη φορά τερμάτισε τρίτη στον προκριματικό της όμιλο, έναν βαθμό πίσω από την Αλβανία, η οποία εξασφάλισε θέση στα πλέι οφ.

Οι Σέρβοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στα προκριματικά τον Νοέμβριο του 2025, επικρατώντας με 2-1 της Λετονίας. Ωστόσο, η παρουσία τους στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια που ακολούθησαν μέσα στο 2026 συνοδεύτηκε από μία νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας και τρεις ήττες, από την Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήριο και το Μεξικό. Στις τρεις ήττες τους είχαν συνολικό απολογισμό τερμάτων 1-11.

Η ήττα με 3-0 από το Πράσινο Ακρωτήριο, τον Μάιο, προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την πορεία της ομάδας. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βέλικο Παούνοβιτς, αποκάλυψε ότι είχε προσφερθεί να υποβάλει την παραίτησή του, ωστόσο παρέμεινε στη θέση του και πλέον επιδιώκει να οδηγήσει τη Σερβία σε καλύτερα αποτελέσματα.

Στην προηγούμενη διοργάνωση του Nations League, η Σερβία κατέλαβε την τρίτη θέση στον όμιλό της στη League A και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία, επικρατώντας της Αυστρίας στα πλέι οφ με συνολικό σκορ 3-1.

Η ομάδα του Παούνοβιτς αναζητά την πρώτη της νίκη σε πρεμιέρα του Nations League από το 2018, όταν διεξήχθη για πρώτη φορά η διοργάνωση. Παράλληλα, θέλει να επικρατήσει εντός έδρας της Ελλάδας για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια, καθώς στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση στο Βελιγράδι η ελληνική ομάδα είχε κερδίσει με 1-0.

Αντίθετα, η πιο πρόσφατη συνάντηση των δύο εθνικών ομάδων είχε βρει νικήτρια τη Σερβία, η οποία επικράτησε με 2-0 σε φιλική αναμέτρηση τον Νοέμβριο του 2014.

Για τον αγώνα της Πέμπτης, ο Παούνοβιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Ντούσαν Βλάχοβιτς, Νίκολα Μιλένκοβιτς, Πρέντραγκ Ράικοβιτς και Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

Αντίθετα, στην αποστολή επέστρεψε ο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Εθνική μετά το Euro 2024. Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός διεκδικεί απέναντι στην Ελλάδα την 112η συμμετοχή του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Οι Στέφαν Τζόντιτς, Πέταρ Σουκάτσεφ και Λάζαρ Νίκολιτς έχουν επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους με την Εθνική Σερβίας. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν ακόμη ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Νεντέλκοβιτς, Πάβλοβιτς, Εράκοβιτς, Μπούτσινατς, Λούκιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Τάντιτς, Κόστιτς, Γιόβιτς.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κωστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας, Τζόλης.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στο Nations League

Μετά την αναμέτρηση στο Βελιγράδι, η ελληνική αποστολή θα διανυκτερεύσει στη Σερβία και την Παρασκευή (25/9) θα αναχωρήσει για το Μόναχο. Από εκεί θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου την Κυριακή (27/9) θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, στο δεύτερο παιχνίδι της στον όμιλο.

Στην άλλη αναμέτρηση της πρεμιέρας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία την Πέμπτη (24/9, 21:45), στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στη φάση των ομίλων:

24/09: Σερβία – Ελλάδα

Σερβία – Ελλάδα 27/09: Γερμανία – Ελλάδα

Γερμανία – Ελλάδα 01/10: Ελλάδα – Ολλανδία

Ελλάδα – Ολλανδία 04/10: Ελλάδα – Γερμανία

Ελλάδα – Γερμανία 13/11: Ολλανδία – Ελλάδα

Ολλανδία – Ελλάδα 16/11: Ελλάδα – Σερβία

Η αναμέτρηση με τη Σερβία σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά της έξι αγώνες απέναντι σε τρεις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες.