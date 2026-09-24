«Παίζουμε μπάλα για καλό σκοπό»: Παλαίμαχοι Ατρομήτου vs Δημοσιογράφοι Κοινοβουλευτικού Ρεπορτάζ – Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο Περιστέρι

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Αθλητισμός

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
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Ένας σημαντικός φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 17:30, στο Γήπεδο Ατρομήτου (Κρέσνας 82, Άγιοι Ταξιάρχες, 12131 Περιστέρι).

Στον αγωνιστικό χώρο θα αναμετρηθούν οι Παλαίμαχοι του Ατρομήτου και οι Δημοσιογράφοι του Κοινοβουλευτικού Ρεπορτάζ, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για έναν κοινό, ευγενικό σκοπό.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της βουλευτού της ΝΔ, Μαρίας Συρεγγέλα και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.  Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 3 ευρώ.

Όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν απευθείας στον εθελοντικό οργανισμό HUMANITY GREECE, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη οικογενειών και συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

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