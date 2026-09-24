Σε συναγερμό η αστυνομία για το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: «Πολύ υψηλού κινδύνου» η αναμέτρηση

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι γαλλικές αρχές ενόψει της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία, με τον αξιωματούχο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH), Ρονάν Ντελκρουά, να χαρακτηρίζει το παιχνίδι ως αναμέτρηση «πολύ υψηλού κινδύνου».

Μιλώντας στο RMC Sport, ο Ντελκρουά εξήγησε ότι οι ευρωπαϊκοί αγώνες στους οποίους αναμένεται μεγάλη μετακίνηση φιλάθλων απαιτούν εκτεταμένο σχεδιασμό και στενή συνεργασία μεταξύ UEFA, συλλόγων και αστυνομικών αρχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ολυμπιακό, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στη Μασσαλία στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως σημείωσε, οι γαλλικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τόσο τις σχέσεις μεταξύ οπαδών διαφορετικών συλλόγων όσο και τη δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού φιλάθλων από την Ελλάδα και την Τουρκία, μεταξύ άλλων, λόγω των πολυπληθών κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες.

«Πρόκειται για παιχνίδια που απαιτούν μεγάλη προετοιμασία, καθώς αναμένονται σημαντικοί αριθμοί θεατών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι ορισμένες από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της φετινής σεζόν παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Ντελκρουά, ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας ξεκινά ουσιαστικά αμέσως μετά την κλήρωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ακολουθούν συσκέψεις μεταξύ της UEFA, των συλλόγων και των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, κατά τις οποίες ανταλλάσσονται πληροφορίες για τις μετακινήσεις των οπαδών, τον αναμενόμενο αριθμό τους και τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.

Περίπου έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα πραγματοποιείται η πρώτη σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή της αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και να καταρτιστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Μία δεύτερη σύσκεψη, λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα, οδηγεί στην οριστικοποίηση των μέτρων.

Για το Μαρσέιγ-Ολυμπιακός, πάντως, ο Ντελκρουά προεξόφλησε ότι η αναμέτρηση θα αντιμετωπιστεί ως «αγώνας πολύ υψηλού κινδύνου».

Οι γαλλικές αρχές αναμένεται, ως εκ τούτου, να θέσουν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το γήπεδο, τις περιοχές συγκέντρωσης φιλάθλων και τις μετακινήσεις των οπαδών πριν και μετά την αναμέτρηση.