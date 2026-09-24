Κίεβο: Ισχυρές εκρήξεις μετά από προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά από προειδοποίηση των αρχών για ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση. Το περιστατικό ακολουθεί μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας που προκάλεσαν θύματα και πυρκαγιές, με την ουκρανική πρωτεύουσα να παραμένει σε επιφυλακή απέναντι σε νέα ρωσικά πλήγματα.

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Διεθνή Νέα

Κίεβο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Κίεβο, ενώ οι αρχές είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση.
  • Οι εκρήξεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας την ενεργοποίηση συναγερμών αυτοκινήτων.
  • Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά από το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

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Περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Κίεβο, ενώ οι αρχές είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας και ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, προκαλώντας την ενεργοποίηση συναγερμών αυτοκινήτων σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά από το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές και στο Κίεβο.

Οι αρχές παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με την απειλή νέων ρωσικών πληγμάτων.

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