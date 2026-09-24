Κίεβο: Ισχυρές εκρήξεις μετά από προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση

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Περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Κίεβο, ενώ οι αρχές είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας και ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, προκαλώντας την ενεργοποίηση συναγερμών αυτοκινήτων σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά από το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές και στο Κίεβο.

Οι αρχές παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με την απειλή νέων ρωσικών πληγμάτων.