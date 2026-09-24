Μιλέι στον ΟΗΕ: «Εθνική υπόθεση» τα νησιά Φώκλαντ – «Η Αργεντινή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της»

Σε υψηλούς τόνους επανέφερε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, τη διεκδίκηση των Φώκλαντ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά του ΟΗΕ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη.

Ο Μιλέι κατηγόρησε τον διεθνή οργανισμό ότι «κοιτάζει από την άλλη πλευρά» απέναντι στη διαμάχη με το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστήριξε ότι η Αργεντινή δεν πρόκειται να περιμένει επ’ αόριστον από τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει τις αποφάσεις της. «Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», δήλωσε, ενώ χαρακτήρισε τα Φώκλαντ -ή Μαλβίνες όπως τα αποκαλεί η Αργεντινή- «εθνική υπόθεση».

Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκεται το πετρελαϊκό έργο Sea Lion στη λεκάνη των Βόρειων Φώκλαντ. Η κυβέρνηση του Μιλέι θεωρεί παράνομη την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην περιοχή χωρίς την έγκριση της Αργεντινής και έχει ήδη κινήσει διαδικασίες κυρώσεων κατά περισσότερων από 60 εταιρειών και προσώπων που συνδέονται με τις σχετικές δραστηριότητες.

Ο Αργεντινός πρόεδρος επικαλέστηκε παράλληλα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1976, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο παραβιάζει την έκκληση για αποφυγή μονομερών ενεργειών όσο παραμένει ανοιχτή η διαφορά για την κυριαρχία των νησιών. Η Αργεντινή ζητά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίλυση της διαφοράς.

Argentina’s President Javier Milei criticized the United Nations for looking ‘the other way’ amid escalating tensions with Britain over oil exploration around the Falkland Islands, a largely self-governing British overseas territory whose ‌sovereignty Argentina has long disputed… — Reuters (@Reuters) September 23, 2026

Η βρετανική πλευρά, από την άλλη, υποστηρίζει το δικαίωμα των κατοίκων των Φώκλαντ στην αυτοδιάθεση. Στο δημοψήφισμα του 2013, το 99,8% των ψηφισάντων τάχθηκε υπέρ της παραμονής των νησιών ως βρετανικού υπερπόντιου εδάφους. Ο Μιλέι απέρριψε το επιχείρημα της αυτοδιάθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός πληθυσμός εγκαταστάθηκε στα νησιά από την «κατοχική δύναμη».

Η διαμάχη παραμένει άλυτη από τον πόλεμο του 1982, όταν η Αργεντινή εισέβαλε στα νησιά και ακολούθησε σύγκρουση 74 ημερών με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αργεντινή ηττήθηκε και οι εχθροπραξίες έληξαν με την παράδοση των δυνάμεών της.

Η νέα ρητορική του Μιλέι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τα Φώκλαντ, καθώς το Μπουένος Άιρες εντείνει τις νομικές και πολιτικές κινήσεις του κατά των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της αμερικανικής στάσης απέναντι στη διαφορά.

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Μιλέι επέλεξε έτσι να μετατρέψει για ακόμη μία φορά το ζήτημα των Φώκλαντ σε κεντρικό σημείο της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του, συνδέοντας τη διεκδίκηση της Αργεντινής με την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του ίδιου του διεθνούς οργανισμού.