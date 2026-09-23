Συμφωνία Ερντογάν – Ζαΐντι: Σταδιακή αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από την Μπασίκα και ενίσχυση της ιρακινής παρουσίας στο Σινγκάλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και τη διαμόρφωση νέων δεδομένων στο βόρειο Ιράκ κατέληξαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι, κατά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη.

Στην κοινή δήλωση που υιοθέτησαν οι δύο πλευρές, προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας του Ιράκ στο Σινγκάλ, καθώς και ο τερματισμός της παρουσίας ξένων ένοπλων δυνάμεων στην περιοχή.

Παράλληλα, η συμφωνία συνδέει την πρόοδο στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας με τη σταδιακή παράδοση της τουρκικής στρατιωτικής εγκατάστασης Μπασίκα-Ζιλκάν στην ιρακινή ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η διαδικασία δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης. Όπως προβλέπεται στην κοινή δήλωση, η παράδοση της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, βάσει συμφωνημένου μηχανισμού και χρονοδιαγράμματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στο Σινγκάλ, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας στο βόρειο Ιράκ, όπου εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ένοπλες ομάδες. Η Άγκυρα συνδέει μέρος αυτών των δυνάμεων με το PKK, ωστόσο η κοινή δήλωση δεν κατονομάζει την οργάνωση και χρησιμοποιεί τον γενικότερο όρο «απαγορευμένα ξένα ένοπλα στοιχεία».

Με βάση τη συμφωνία, η αποκατάσταση της πλήρους κρατικής εξουσίας της Βαγδάτης στο Σινγκάλ και ο τερματισμός της παρουσίας των συγκεκριμένων ένοπλων στοιχείων αποτελούν βασικά σημεία της νέας διαδικασίας ασφαλείας.

Η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων Άγκυρας και Βαγδάτης, καθώς η τουρκική στρατιωτική παρουσία στο βόρειο Ιράκ αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία προβλέπει, ακόμη, τη συνέχιση της συνεργασίας Τουρκίας και Ιράκ σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την προώθηση κοινών έργων και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.