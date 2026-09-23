Στις ΗΠΑ ο Κίριλ Ντμίτριεφ: Νέος γύρος επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας για την Ουκρανία

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, προκειμένου να έχει επαφές με εκπροσώπους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση της προετοιμασίας των συνομιλιών.

Οι επαφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και εντάσσονται στη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας.

Η επίσκεψη του Ντμίτριεφ έρχεται μετά τη συνάντηση που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, στις αρχές του μήνα, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το Reuters, βασικός στόχος των επαφών του Ρώσου αξιωματούχου είναι η διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η συνέχιση των προσπαθειών για την εξεύρεση τρόπου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.