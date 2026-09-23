Γερμανία: Νέα έγγραφα καταρρίπτουν το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της ανιψιάς του

Έγγραφα που ανακάλυψε ένας ερευνητής στα αρχεία του Μονάχου σπέρνουν αμφιβολίες για το πού βρισκόταν ο Αδόλφος Χίτλερ όταν πέθανε, κάτω από ύποπτες συνθήκες, η ανιψιά του, μέσα στο διαμέρισμά του, το 1931, γράφει το περιοδικό Der Spiegel.

Ήδη από εκείνη την εποχή, ο Τύπος και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (NSDAP) αμφισβητούσαν τη θεωρία αυτοκτονίας της Γκέλι Ράουμπαλ, η οποία ζούσε επί πολλά χρόνια στο σπίτι του θείου της στο Μόναχο. Εξέφραζαν μάλιστα υποψίες ότι ο Χίτλερ εμπλεκόταν στον θάνατό της.

Ο συγγραφέας Χάραλντ Ζάντνερ, γνωστός για τα ιστορικά έργα του για τον Γερμανό δικτάτορα, βρήκε στα εθνικά και δημοτικά αρχεία του Μονάχου δύο αγγελτήρια θανάτου και μια ληξιαρχική πράξη θανάτου, που ρίχνουν «σκιές» στην επίσημη εκδοχή εκείνης της εποχής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού.

Το άλλοθι του Χίτλερ ήταν ότι είχε ήδη φύγει από το Μόναχο το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου 1931. Το πρωί της επόμενης ημέρας η ανιψιά του βρέθηκε νεκρή, στο πάτωμα του δωματίου της, από τον διαχειριστή του κτιρίου και υπηρέτη του ναζιστή ηγέτη.

Ωστόσο, τα τρία έγγραφα αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε στις 10.15 το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο θείος της Ράουμπαλ βρισκόταν ακόμη στο Μόναχο: ο Χίτλερ συμμετείχε σε μια διαδήλωση του κόμματος μεταξύ 10.30 – 12.30 και το απόγευμα αναχώρησε για τη Νυρεμβέργη.

Ο ναζιστής ηγέτης ήταν τότε καθ’ οδόν προς την εξουσία, την οποία απέκτησε τον Ιανουάριο του 1933, όταν διορίστηκε καγκελάριος, κάτι που επέσπευσε το τέλος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και την ανάδυση του ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Τόμας Βέμπερ, ο Χίτλερ επιδίωκε να εμφανίζεται ως «η ενσάρκωση όλων των αρετών και των αξιών» και η υποψία ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται στον θάνατο της ανιψιάς του αμαύρωνε την εικόνα αυτήν.

Το επίσημο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων βασίζεται στην έκθεση της αστυνομίας της 28ης Σεπεμβρίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά τον θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ.

Μια άλλη «ύποπτη» ένδειξη συγκάλυψης είναι ότι δεν έγινε ποτέ νεκροψία – νεκροτομή. Ο Χάραλντ Ζάντνερ σημείωσε πάντως ότι τα έγγραφα ενισχύουν τις υποψίες αλλά δεν αποδεικνύουν μετά βεβαιότητας κάτι.

Η εφημερίδα Münchner Post, που πρόσκειται στους Σοσιαλδημοκράτες, είχε γράψει τότε ότι ο Χίτλερ και η ανιψιά του καυγάδισαν άσχημα, ότι το πτώμα έφερε τραύματα και ότι στελέχη του NSDAP συνεδρίασαν εκτάκτως στην έδρα του κόμματος για να αποφασίσουν πώς θα παρουσιάσουν στο κοινό την υπόθεση. Άλλες εφημερίδες άφηναν να εννοηθεί ότι ο Χίτλερ σκότωσε ο ίδιος ή έβαλε άλλους να σκοτώσουν την 23χρονη ανιψιά του επειδή ήθελε να την ελέγχει.

Αφορμή για τον καυγά ίσως να ήταν η άρνησή του να την αφήσει να φύγει για τη Βιέννη, όπου εκείνη ήλπιζε να συνεχίσει την καριέρα της ως τραγουδίστρια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ