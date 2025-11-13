Ο Χίτλερ έπασχε από μικροφαλλία και σπάνια γενετική διαταραχή – Τι αποκαλύπτει η νέα ανάλυση του DNA του

Οκτώ δεκαετίες μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια νέα ανάλυση DNA έρχεται να ρίξει φως σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μυστήρια της ιστορίας: την υγεία, τις ψυχικές διαταραχές και τη σεξουαλικότητα του Αδόλφου Χίτλερ.

Σύμφωνα με το νέο ντοκιμαντέρ «Hitler’s DNA: Blueprint Of A Dictator», τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι ο Χίτλερ έπασχε από σπάνιο γενετικό σύνδρομο, καθώς και ότι είχε γενετική προδιάθεση για ψυχιατρικές διαταραχές.

Σύνδρομο Κάλμαν

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι ο Χίτλερ είχε Σύνδρομο Κάλμαν, μια πάθηση που επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και τη λειτουργία των ορμονών. Τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν χαμηλή τεστοστερόνη, καθυστέρηση ή ανωμαλίες στη σεξουαλική ανάπτυξη και απώλεια όσφρησης.

Όπως εξηγεί ο ιστορικός Δρ Alex Kay από το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ στη Γερμανία: «Κανείς δεν είχε μπορέσει να εξηγήσει γιατί ο Χίτλερ ένιωθε τόσο άβολα με τις γυναίκες σε όλη του τη ζωή ή γιατί πιθανότατα δεν είχε ποτέ πραγματικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα που γνωρίζουμε πως έπασχε από Σύνδρομο Κάλμαν, αυτό μπορεί να είναι η απάντηση που ψάχναμε».

Η πάθηση θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει γιατί ο Χίτλερ δεν απέκτησε ποτέ παιδιά με την Εύα Μπράουν, παρότι κήρυττε διαρκώς τη σημασία των πολυμελών οικογενειών για την «ενίσχυση της Άριας φυλής».

Όπως σημειώνει ο Δρ Kay, «ο Χίτλερ πήγαινε εντελώς κόντρα σε αυτό που ο ίδιος διακήρυσσε, αφού δεν είχε οικογένεια, δεν παντρεύτηκε και δεν έκανε παιδιά. Καλλιεργούσε την εικόνα ενός άνδρα αφοσιωμένου αποκλειστικά στην πατρίδα. Η ανακάλυψή μας υποδηλώνει ότι αυτή η εικόνα ίσως ήταν απλώς ένα βολικό προσωπείο για να καλύψει το σύνδρομό του».

Το μυστήριο της καταγωγής του

Παρά τις δεκάδες βιογραφίες που έχουν γραφτεί για τον άνθρωπο που αιματοκύλησε τον κόσμο και οργάνωσε το Ολοκαύτωμα, η καταγωγή και η υγεία του Χίτλερ παρέμεναν μυστηριώδεις. Ήταν εξαιρετικά μυστικοπαθής για την προσωπική του ζωή και φρόντισε να κρατήσει μυστικό το ιατρικό του ιστορικό.

Ο προσωπικός του υπηρέτης, Heinz Linge, είχε δηλώσει σε αρχειακό υλικό: «Ήμουν ο τελευταίος που τον αποχαιρέτησε και ο πρώτος που μπήκε στο δωμάτιο μετά την αυτοκτονία του. Πυροβολήθηκε, ενώ η Εύα Μπράουν πήρε δηλητήριο. Πέντε μέρες νωρίτερα μου είχε δώσει εντολή να προμηθευτώ βενζίνη για να κάψουμε τα σώματα. Τα κάψαμε στον κήπο».

Η ανάλυση του DNA

Αν και το σώμα του καταστράφηκε, ίχνη αίματος διασώθηκαν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να προχωρήσουν, σχεδόν 80 χρόνια μετά, σε γενετική ανάλυση. Το DNA διατηρήθηκε άθελά του από τον Αμερικανό συνταγματάρχη Roswell Rosengren, ο οποίος έκοψε ένα κομμάτι από τον καναπέ του Χίτλερ ως αναμνηστικό.

Η ανάλυση του DNA πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα υπό την καθηγήτρια Turi King του Πανεπιστημίου του Μπαθ. «Είχαμε κάποιες συναρπαστικές ενδείξεις για τον Χίτλερ», είπε, «αλλά τώρα έχουμε και γενετικές πληροφορίες που το επιβεβαιώνουν. Το DNA μπορεί να θεωρηθεί ένα ακόμα είδος “κειμένου” που μας βοηθά να λύσουμε ιστορικά μυστήρια».

Η εξέταση κατέρριψε τον παλιό μύθο ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή.

Όπως εξηγεί η King, το DNA δείχνει ότι «δεν ήταν ούτε νόθος ούτε εβραϊκής καταγωγής», επιβεβαιώνοντας την επίσημη εκδοχή της οικογενειακής του ιστορίας που ο ίδιος είχε δημοσιεύσει για να καταρρίψει φήμες σχετικά με τη γιαγιά του, Μαρία Σικλγκρούμπερ.

Προδιάθεση για ψυχιατρικές διαταραχές

Στη συνέχεια, το DNA του Χίτλερ στάλθηκε στο Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας, όπου ειδικοί αξιολόγησαν την προδιάθεσή του για ψυχιατρικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Τα τεστ έδειξαν ότι είχε αυξημένη πιθανότητα να πάσχει από ΔΕΠΥ (ADHD), καθώς και ότι ανήκε στο 1% του πληθυσμού με τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο για αυτισμό, διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια.

Η ανάλυση έδειξε επίσης γενετική προδιάθεση για αντικοινωνική συμπεριφορά, στοιχείο που συνδέεται με την ψυχοπάθεια.

Ο ψυχίατρος καθηγητής Michael Fitzgerald σχολίασε: «Είμαστε απολύτως δικαιολογημένοι να χρησιμοποιήσουμε τον όρο “εγκληματική αυτιστική ψυχοπάθεια” για τον Χίτλερ. Τονίζει τρία πράγματα: πρώτον, την εγκληματικότητά του· δεύτερον, τον αυτισμό του· και τρίτον, την ψυχοπάθειά του. Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα — ο Χίτλερ είναι ένας στους εκατομμύριο, ίσως και στους δισεκατομμύριο».

Μικροφαλλία

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης το DNA του για σεξουαλικές ανωμαλίες. Ο Χίτλερ φέρεται να ένιωθε ακραία αμηχανία με το σώμα του, απέφευγε να γδυθεί μπροστά σε άλλους και δεν έδειχνε σημάδια φυσιολογικής λίμπιντο, σε αντίθεση με πολλούς από τους στενούς συνεργάτες του στο ναζιστικό καθεστώς.

Από τις επτά γυναίκες με τις οποίες συνδέθηκε ρομαντικά, τρεις αυτοκτόνησαν και τρεις άλλες αποπειράθηκαν να το κάνουν. Η μακροβιότερη σχέση του ήταν με την Εύα Μπράουν, η οποία αποπειράθηκε δύο φορές να αυτοκτονήσει στα 14 χρόνια που ήταν μαζί.

Ο οικονόμος του, Herbert Doehring, αποκάλυψε: «Η γυναίκα μου, που είχε αναλάβει το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων του Χίτλερ, ήταν πάντα περίεργη – και εγώ επίσης. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ελέγξει αν υπήρχε ένδειξη σεξουαλικής δραστηριότητας, αλλά δεν υπήρχε ποτέ. Έλεγχε τα σεντόνια και δεν υπήρχε καμία απόδειξη. Ποτέ».

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά συνδέεται άμεσα με το Σύνδρομο Κάλμαν. Ο καθηγητής Jorma Toppari του Πανεπιστημίου του Turku στη Φινλανδία εξήγησε: «Το 10% των παιδιών με αυτή τη μετάλλαξη μπορεί να έχουν μικρό πέος – μικροφαλλία. Ένα ακόμη πιο συχνό χαρακτηριστικό είναι ότι οι όρχεις δεν κατεβαίνουν φυσιολογικά στο όσχεο».

Ο καθηγητής Brett Kahr του Tavistock Institute πρόσθεσε: «Όταν ήταν στον στρατό και γδυνόταν μπροστά στους άλλους στρατιώτες, τον κορόιδευαν λέγοντάς του ότι το πέος του ήταν μικρότερο από όλων των άλλων. Αυτό είναι πιθανώς ένα από τα πιο ψυχολογικά τραυματικά βιώματα για ένα νέο αγόρι».

Ακόμη και τα ιατρικά αρχεία του ίδιου του Χίτλερ, που τηρούσε ο προσωπικός του γιατρός Δρ Theodor Morell, υποδηλώνουν ότι του χορηγούσε συστηματικά ενέσεις τεστοστερόνης.

Ο ίδιος πίστευε ακράδαντα στην ευγονική – τη «βελτίωση» της φυλής μέσω της επιλογής γονιδίων. Από την αρχή της δικτατορίας του, διέταξε αναγκαστικές στειρώσεις ανθρώπων με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες και το 1939 υπέγραψε διάταγμα για την κρατικά οργανωμένη ευθανασία.

Όπως σχολιάζει η καθηγήτρια King: «Οι πολιτικές του Χίτλερ ήταν ολοκληρωτικά βασισμένες στην ευγονική. Αν μπορούσε να εξετάσει το δικό του DNA για να αποφασίσει αν άξιζε να ζήσει ή να πάει στους θαλάμους αερίων, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έστελνε τον ίδιο του τον εαυτό».

Με πληροφορίες από: Daily Mail