Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις σε επιχειρηματία που θεωρείται στενός φίλος του
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε βάρος του επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος θεωρείτο στενός του φίλος και κατηγορήθηκε ότι ενορχήστρωσε μια από τις χειρότερες υποθέσεις διαφθοράς των τελευταίων ετών στη χώρα.

Οι κυρώσεις που έχουν στόχο τον 46χρονο Μίντιτς, όπως και άλλον έναν επιχειρηματία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο αυτό, προβλέπουν κυρίως το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία.

Ο Τιμούρ Μίντιτς κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε ευρύ σύστημα διαφθοράς που επέτρεψε την υπεξαίρεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα.

Το σκάνδαλο αυτό ξέσπασε καθώς το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Ο Μίντιτς ήταν συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Kvartal 95, η οποία ιδρύθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτού αυτός εισέλθει στην πολιτική και γίνει πρόεδρος το 2019 όταν ήταν γνωστός κωμικός ηθοποιός.

Ο Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος εγκατέλειψε την Ουκρανία λίγο πριν να ξεσπάσει το σκάνδαλο, είναι επίσης ύποπτος για την άσκηση επιρροής στις αποφάσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είναι σήμερα γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Ουκρανοί υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Σβιτλάνα Γκριντσούκ και Γκέρμαν Γκαλούστσενκο αντίστοιχα, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, την παραίτησή τους κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι, μετά την αποκάλυψη αυτού του σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς.

Ο Γκαλούστσενκο κατηγορείται επίσης ότι είχε και «προσωπικό όφελος» στην υπόθεση αυτή σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ροών του ενεργειακού τομέα που δόθηκε στον Μίντιτς.

Η πρώην υπουργός Ενέργειας, Γκριντσούκ, δεν αποτελεί άμεσο στόχο κατηγοριών για διαφθορά σε αυτό το στάδιο, αλλά θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης του Γκαλούστσενκο από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την έγκριση της αποπομπής των δύο υπουργών, σύμφωνα με βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:57 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

13:48 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

13:37 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

13:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

