Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς – Κατηγορείται για τρομοκρατία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ ως μέλος της Χαμάς, το απόγευμα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη.

Ο 37χρονος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου αφορά τα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος:

1.Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

2.Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.

3.Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

5.Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο 37χρονος, με καταγωγή από την Γάζα, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Τα ευρήματα στα δύο σπίτια του 37χρονου Παλαιστίνιου σε Κρήτη και Πατήσια

Ο 37χρονος βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προχωρήσει σε διαδικτυακές αγορές χημικών ουσιών κατάλληλων για τη δημιουργία εκρηκτικών.

Παρόλο που ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε τον τελικό στόχο και ότι περίμενε σχετικές οδηγίες, οι διωκτικές Αρχές εκτιμούν ότι σχεδιαζόταν μια ισχυρή επίθεση σε ισραηλινό στόχο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, ακόμη και σε κάποιο κρουαζιερόπλοιο.

Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 37χρονου

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Αυτό είναι το σπίτι του 37χρονου στα Πατήσια