Στην Αθήνα μεταφέρεται ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη κατά την επιχείρηση «Odin» – Το προφίλ του και εικόνες από το κρησφύγετό του

Εκπαιδευμένος να κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς με απλά χημικά φαίνεται πως ήταν ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, το απόγευμα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα της Νεάπολης, στο Λασίθι, αλλά επειδή είναι κατηγορούμενος για τρομοκρατία θα οδηγηθεί στην Αθήνα όπου και θα συνεχιστεί η κύρια ανάκριση από έναν ειδικό εφέτη ανακριτή σε θέματα τρομοκρατίας. Η μεταγωγή του στην Αθήνα αναμένεται να γίνει το πρωί της Δευτέρας (7/6).

Ο συλληφθείς, που φέρεται να είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο πολυτελείας, στον Άγιο Νικόλαο. Τον συνέλαβαν στο δωμάτιο που του είχε παραχωρήσει ο εργοδότης του, ώστε να μένει την τουριστική περίοδο.

Ο συλληφθείς φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εκπαίδευσή του και τους στόχους του, αλλά υποστήριξε ότι άλλαξε γνώμη.

Αστυνομικές πηγές έλεγαν νωρίτερα, όπως μετέδωσε το enikos.gr, ότι ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και των απαραίτητων μηχανισμών για την πραγματοποίηση τρομοκρατικού χτυπήματος, ενώ φέρεται να ομολόγησε ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, όμως δεν τις είχε παραλάβει.

«Έχω εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με υλικά, τα οποία πωλούνται ελεύθερα. Είχα ξεκινήσει να ετοιμάζω μία βόμβα, να αγοράζω κάποια υλικά με χρήματα που είχα λάβει από την οργάνωση, αλλά τελικά επέστρεψα τα υπόλοιπα χρήματα και κάποια από τα υλικά δεν τα παρέλαβα καν», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

«Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής αμέσως μετά τη σύλληψή του στον Άγιο Νικόλαο.

Φέρεται, επίσης, να ομολόγησε ότι είχε επαφή με τον συμπατριώτη του που συνελήφθη στην Κύπρο, ενώ γνώριζε και τον δεύτερο συλληφθέντα. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι είχαν εκπαιδευτεί μαζί στη πάνω στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών υγρών στη Μαλαισία, ενώ υποστήριξε οι επιθέσεις που σχεδίαζε αποτελούσαν αντίποινα κατά του Ισραήλ για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες.

Αν και επέμεινε ότι δεν θα προχωρούσε σε βομβιστική επίθεση σε ελληνικό έδαφος, τα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής δεν μπορούν να είναι βέβαια. Πιστεύουν, πάντως, ότι ο στόχος θα ήταν ισραηλινών συμφερόντων.

Αστυνομικές πηγές λένε στον ΑΝΤ1: «Στην περιοχή όπου είχε κανονίσει να εργάζεται ως εποχικός υπάλληλος, υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία που φιλοξενούν επισκέπτες από το Ισραήλ. Επίσης, την Τρίτη καταπλέει στο νησί ένα κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες τουρίστες από το Ισραήλ. Αυτό που μας προβληματίζει, όμως, είναι ότι τα υλικά για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού τα εντοπίσαμε στο διαμέρισμα στην Αθήνα και όχι στο δωμάτιό του, στην Κρήτη».

Τι θα ερευνήσουν οι ελληνικές αρχές

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας θα γίνει προσπάθεια από τα εξειδικευμένα στελέχη να αποκτήσουν πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα, τον φορητό υπολογιστή και στα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του 37χρονου. Βασικό ζητούμενο για τις αρχές ασφαλείας είναι να διαπιστώσουν με βεβαιότητα αν μετά τη σύλληψή του έχουν ακυρώσει ένα σχέδιο βομβιστικής επίθεσης σε ελληνικό έδαφος, σε στόχο ισραηλινών συμφερόντων.

Ζητούμενο είναι, επίσης, να ξεκαθαριστεί εάν είχε συνεργούς, εντός και εκτός Ελλάδας. Οι ελληνικές διωκτικές αρχές ερευνούν αν πίσω από τον 37χρονο κρύβεται ένα ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με τις έρευνες να διεξάγονται σε στενή συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους κάποια στοιχεία για συνεργασία με άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο και ενδείξεις για επαφές του 37χρονου στη Γερμανία.

Το προφίλ του 37χρονου

Ο 37χρονος διέμενε τους χειμερινούς μήνες σε ένα διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια. Όπως φαίνεται στις εικόνες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, είναι ένας χώρος, τον οποίο χρησιμοποίησαν τουλάχιστον τρία άτομα, χωρίς ακόμα να είναι γνωστό στις αρχές ασφαλείας εάν και οι συγκάτοικοι του κατηγορούμενου για τρομοκρατική δράση εμπλέκονται στην υπόθεση.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, στην Κρήτη, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εισέβαλαν σε αυτό και εντόπισαν τα υλικά, που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Ο συλληφθείς είναι γεννημένος στην Αίγυπτο με καταγωγή από την Παλαιστίνη, βρίσκεται με άσυλο στη χώρα μας και είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα.

Ο 37χρονος φέρεται να είχε επαφές με τους δύο άνδρες από την Παλαιστίνη, τους οποίους συνέλαβαν στην Κύπρο στις 22 Μαΐου. Πρόκειται για έναν 32χρονο πολιτικό πρόσφυγα και έναν 38χρονο μετανάστη, ο οποίος πέρασε παράνομα από τα Κατεχόμενα στην ελεύθερη Κύπρο.

Στο σπίτια, όπου διέμεναν στην Ακτή του Κυβερνήτη και στη Λάρνακα εντόπισαν υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, όπως σκεύη παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα Χημεία, δοκιμαστικοί σωλήνες και ειδική σκόνη. Για τη μεταφορά τους, μάλιστα, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής εξειδικευμένο στη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Ένας τηλεφωνικός αριθμός που βρέθηκε, φαίνεται ότι λειτούργησε ως ο «σύνδεσμος» που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του 37χρονου. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας συντονισμένης επιχείρησης «αστραπή» με την κωδική ονομασία “Odin” που οργάνωσαν η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr. Οι αρχές κινήθηκαν υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία της επιχείρησης.

Ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες 15 ημέρες μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Κρήτη, φρόντιζε να περνά απαρατήρητος, διατηρώντας ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα ούτε είχε προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, η μοναδική φορά που το όνομά του είχε καταγραφεί στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ. ήταν στο πλαίσιο ενός τυπικού ελέγχου για εξακρίβωση στοιχείων, στον οποίο είχε υποβληθεί μαζί με άλλους αλλοδαπούς.

Δείτε βίντεο από το κρησφύγετο του δράστη στα Κάτω Πατήσια:

Τι εντοπίστηκε στα δύο σπίτια του 37χρονου Παλαιστίνιου σε Κρήτη και Πατήσια

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. λεπτομέρειες για τη σύλληψη 37χρονου φερόμενου ως μέλους της Χαμάς στην Κρήτη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ο 37χρονος βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προχωρήσει σε διαδικτυακές αγορές χημικών ουσιών κατάλληλων για τη δημιουργία εκρηκτικών. Παρόλο που ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε τον τελικό στόχο και ότι περίμενε σχετικές οδηγίες, οι διωκτικές Αρχές εκτιμούν ότι σχεδιαζόταν μια ισχυρή επίθεση σε ισραηλινό στόχο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, ακόμη και σε κάποιο κρουαζιερόπλοιο.

Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 37χρονου

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Αυτό είναι το σπίτι του 37χρονου στα Πατήσια