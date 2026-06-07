Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω φωτιάς στον πύργο ελέγχου

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Διεθνή Νέα

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Το αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) και οι εισερχόμενες πτήσεις εκτράπηκαν λόγω φωτιάς που ξέσπασε στον πύργο ελέγχου.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν παρατηρήθηκαν πάντως ορατές φλόγες.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο στη Γερμανία, μετά τη Φρανκφούρτη, και ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Ευρώπη.

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