Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω φωτιάς στον πύργο ελέγχου

Το αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) και οι εισερχόμενες πτήσεις εκτράπηκαν λόγω φωτιάς που ξέσπασε στον πύργο ελέγχου.

A fire has broken out in the air traffic control tower at Munich Airport, Germany's second-busiest airport, forcing the suspension of flight operations since 8:33 PM local time. The tower has been evacuated and inbound flights diverted. pic.twitter.com/oMTH4Dnyf6 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 7, 2026

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν παρατηρήθηκαν πάντως ορατές φλόγες.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο στη Γερμανία, μετά τη Φρανκφούρτη, και ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Ευρώπη.