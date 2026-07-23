Απόπειρα ληστείας στο Παλαιό Φάληρο: Βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης επιτίθεται σε γυναίκα στην είσοδο του σπιτιού της

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Μία γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο δέχτηκε επίθεση στην είσοδο του σπιτιού της με τον δράστη να προσπαθεί να της αρπάξει την τσάντα. Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης, υποστηρίζοντας ότι είναι επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά στην περιοχή.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, εμφανίζεται ο δράστης με μία πράσινη, κοντομάνικη μπλούζα να επιτίθεται πισώπλατα στη γυναίκα, τη στιγμή που εκείνη άνοιγε την πόρτα του σπιτιού της.

«Έχω τρομάξει είναι δυνατόν; Να πας να μπαίνεις στο σπίτι σου, να σε τραβάει ο άλλος, να σε ρίχνει κάτω, Τρελάθηκα με τον άνθρωπο αυτόν», λέει στον τηλεοπτικό σταθμό το θύμα της επίθεσης.

Η επίθεση έγινε μέρα μεσημέρι. Η γυναίκα επέστρεφε στο διαμέρισμά της, με τα ψώνια στα χέρια.

«Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου, είδα από πίσω ότι ερχόταν ένας γρήγορα και με άρπαξε, με έριξε κάτω, μου τράβαγε την τσάντα.»

Ο άντρας εκτιμάται ότι παρακολουθούσε άγνωστο για πόση ώρα τη γυναίκα και τη στιγμή που θεώρησε εκείνος ως κατάλληλη, της όρμησε.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω. Με τράβαγε εμένα αλλά δεν το έβαλα κάτω. Φώναζα, αγκάλιαζα την τσάντα και φώναζα. Τα πράγματα που κρατούσα στο χέρι μου πετάχτηκαν.»

Από τις κραυγές ένοικοι της πολυκατοικίας έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει με έναν από αυτούς να παίρνει στο κυνήγι τον δράστη, δίχως να καταφέρει να τον πιάσει.

Καθημερινά τα περιστατικά

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα περιστατικά κλοπών και επιθέσεων είναι καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας του Παλαιού Φαλήρου.

«Πολλές φορές έχω ακούσει γεγονότα δυσάρεστα. Και κλεψιές και επιθέσεις και τα πάντα. Και απόπειρες βιασμού. Και ξύλο πολύ έχει πέσει, μπροστά στα μάτια μου έπεφταν μπουνιές.

Μία φίλη μου, νοικιάζαν ένα διαμέρισμα, (κάποιοι είπαν) ότι ενδιαφέρονταν για το διαμέρισμα. Ήταν δύο. “Σας παρακαλώ πολύ δεν αισθάνομαι καλά, ένα ποτήρι νερό”. Μέχρι να μπει στην κουζίνα να φέρει το νερό, της πήραν κοσμήματα, ότι λεφτά είχε, τα πάντα. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε και το βράδυ».

Οι κάτοικοι με τα περιστατικά να είναι αυξημένα, ζητούν καλύτερη αστυνόμευση.