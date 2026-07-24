Σάμος: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στο όρος Καρβούνη της Σάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και προχώρησε άμεσα στην αποστολή επίγειων δυνάμεων στην περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Σάμο. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα της 14ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2026



Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, γεγονός που περιορίζει, μέχρι στιγμής, τον κίνδυνο για τον πληθυσμό.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.