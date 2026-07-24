Σάμος: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στο όρος Καρβούνη της Σάμου, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο να διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Καρβούνη της Σάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από κατοικημένες, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο για τον πληθυσμό. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Λέσβου έχει αναλάβει την προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στο όρος Καρβούνη της Σάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και προχώρησε άμεσα στην αποστολή επίγειων δυνάμεων στην περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα.


Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, γεγονός που περιορίζει, μέχρι στιγμής, τον κίνδυνο για τον πληθυσμό.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

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