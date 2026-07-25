Λήξη συναγερμού στην Πάρνηθα – Κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Μερκούριο

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Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.