Τραμπ: Σε συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε επαφές για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αν και το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία. Επιπλέον, ο Τραμπ τόνισε ότι η υλοποίηση συμφωνίας πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας προϋποθέτει την ένταξη του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ και την εξομάλυνση των σχέσεών του με το Ισραήλ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε επαφές με στόχο τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο υπογράμμισε πως το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να προχωρήσει σε συμφωνία.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες…». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία)».
  • Σχετικά με τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η υλοποίησή της προϋποθέτει την ένταξη του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ και την εξομάλυνση των σχέσεών του με το Ισραήλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (24/07) ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε επαφές με στόχο τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο υπογράμμισε πως το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η υλοποίησή της προϋποθέτει την ένταξη του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ και την εξομάλυνση των σχέσεών του με το Ισραήλ.

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