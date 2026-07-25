Ολυμπιακός: Προβληματική εικόνα και ήττα με 3-0 από την Αντβέρπ σε φιλικό προετοιμασίας, δείτε τα highlights

Βαριά ήττα υπέστη ο Ολυμπιακός στο τρίτο φιλικό τεστ της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από την Αντβέρπ στο «Bosuil Stadion» της Αμβέρσας. Οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν το κακό τους διάστημα στο τελευταίο ημίωρο, όταν μέσα σε μόλις 11 λεπτά (68’-79’) δέχθηκαν τρία γκολ και δεν κατάφεραν να αντιδράσουν.

Με αρκετές αλλαγές και ένα ανανεωμένο σχήμα στην αρχική του σύνθεση, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ουσιαστικές φάσεις απέναντι στη βελγική ομάδα. Η Αντβέρπ, που βρίσκεται πιο κοντά στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της, εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των Πειραιωτών και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση.

Η εικόνα του Ολυμπιακού στο φινάλε προβλημάτισε, καθώς τα ατομικά λάθη και η αδυναμία διαχείρισης της πίεσης επέτρεψαν στους Βέλγους να «καθαρίσουν» το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο 10’ και στο 15’ ο Πόποβιτς είχε σωστές αντιδράσεις στις προσπάθειες του Σόμερς, σε ένα μάλλον… άνευρο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε μία καλή στιγμή στο 49’ με το πλασέ του Φίλη από τρομερή ενέργεια του Μαρτίνς, το οποίο πέρασε άουτ. Στο 68’ από σέντρα του Ρέντερς, ο Μεχία έκανε ένα γύρισμα που κόντραρε με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά και να περνάει πάνω απ’ τον Πόποβιτς, δίνοντας την ευκαιρία στον Σόμερς να ανοίξει το σκορ.

Έξι λεπτά αργότερα (74’) από «χλιαρό» διώξιμο της άμυνας, ο Βερστράετεν που μόλις είχε περάσει στον αγώνα με δυνατό σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ στο 79’ από σέντρα του Ρέντερς, ο Σόμερς με ωραίο γυριστό στο πίσω δοκάρι διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Στο 83’ ο Ολυμπιακός είχε άλλη μία ευκαιρία να μειώσει το σκορ, όμως το πλασέ του Μπακούλα χτύπησε στο δοκάρι. Το επόμενο φιλικό του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (25/7, 16:00) κόντρα στην Αλκμάαρ και θα είναι το τελευταίο του πριν από τον πρώτο αγώνα του με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον Γ’ προκριματικό του Champions League.

Κίτρινες: 61’ Τσουνασίμα – 9’ Ντάνι Γκαρθία, 52’ Κουτσίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΝΤΒΕΡΠ (Φαρίς Χαρούν): Νοζάβα, Αχόκα, Ντιρκς, Φοφανά, Ιμπραχίμ (66’ Τάιπενς), Ρέντερς, Σόμερς, Τσουνασίμα, Βαλένσια (46’ Μεχία), Βάντερπλας (66’ Ναρχ), Βαν Χέλντεν (71’ Βερστράετεν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Μαφέο (80’ Σάλιακας), Κουτσίδης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Φίλης (71’ Μπακούλας), Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80’ Ζότα Σίλβα), Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71’ Μασούρας).

Δείτε τα highlights του αγώνα: