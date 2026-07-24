Προκλητική δήλωση Ερντογάν: Η Αγία Σοφία ανέκτησε την αρχική της ταυτότητα ως τζαμί

«Η Αγία Σοφία ανέκτησε την αρχική της ταυτότητα πριν από έξι χρόνια σήμερα, μετά από 86 χρόνια αναμονής», ήταν το σχόλιο του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την 6η Επέτειο από την επαναλειτουργία της ως τζαμί. Να σημειωθεί ότι για την περίοδο από το 1934 έως το 2020 η Αγιά Σοφία λειτουργούσε ως μουσείο.

«Είμαστε τυχεροί που μπορέσαμε να την επαναλειτουργήσουμε και να την θέσουμε στην υπηρεσία των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζοντας στον ίδιο προκλητικό τόνο.

«Είμαστε πραγματικά περήφανοι και χαρούμενοι που η Αγία Σοφία άνοιξε ξανά για λατρεία. Αυτό το ιερό κτίριο αποτελεί ένα μοναδικό έργο τέχνης, τόσο από την άποψη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του όσο και της θέσης του στον κόσμο», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής.

Πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επισκεφθεί την Αγία Σοφία από τότε που άνοιξε ξανά για μουσουλμανική λατρεία πριν από έξι χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ενός από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης τόσο για εγχώριους όσο και για ξένους τουρίστες.