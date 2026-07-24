Κακοκαιρία: Συνολικά 216 κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική σε όλη την Ελλάδα

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Συνολικά 210 κλήσεις έχουν δεχτεί τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι το απόγευμα σήμερα Παρασκευή, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Από αυτές:

– 194 για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και

– 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων απο ανελκυστήρες

Απο τις ανωτέρω κλήσεις, μόνο στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

– 152 για κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και

– 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων απο ανελκυστήρες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

Συνολικά 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 62, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Επιπλέον όπως σημειώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 30 κλήσεις για αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας ως αποτέλεσμα κυρίως έντονης κεραυνικής δραστηριότητας τις τελευταίες 5 ώρες.