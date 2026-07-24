Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης, στο δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 20:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.