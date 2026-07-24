Φρουροί της Επανάστασης: Για κάθε έναν νεκρό Ιρανό θα σκοτώνεται ένας Αμερικανός στρατιώτης

Νέο μήνυμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης αναμένεται να αναζωπυρώσει την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Για κάθε Ιρανό που πέφτει μάρτυρας, μία αμερικανική δύναμη θα στέλνεται κατευθείαν στην κόλαση», αναφέρουν σε μήνυμά τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πρόκειται για μια σκληρή προειδοποίηση, την οποία εκστόμισε ο Διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya», υποστράτηγος Αλί Αμπντολαχί Αλιαμπάντι σε μήνυμά του που μετέφερε το ιρανικό πρακτορείο «Tansim».

Στο μήνυμά του ο Αλί Αμπντολαχί Αλιαμπάντι αναφέρει: «Νέα εξίσωση: Για κάθε Ιρανό που πέφτει μάρτυρας, μία αμερικανική δύναμη θα στέλνεται κατευθείαν στην κόλαση». «Σε ανταπόκριση στο μαρτύριο κάθε περήφανου πολίτη του Ισλαμικού Ιράν, μία αμερικανική δύναμη θα στέλνεται στη λήθη», πρόσθεσε για να καταλήξει: «Σας έχουμε ετοιμάσει δωρεάν και απευθείας εισιτήρια για την κόλαση».