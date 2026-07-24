Hellenic Train: Προβλήματα σε τμήματα του Προαστιακού λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Προβλήματα στον Προαστιακό, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια, αποκαταστάθηκαν.
Ωστόσο, τα προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
Στο μεταξύ, στις 21:19 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα.
Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 (Χαλκίδα – Αθήνα-Χαλκίδα), θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.